Après le déplacement du Clasico entre Barcelone et le Real Madrid, l'étonnant promu Grenade, vainqueur contre le Betis Séville dimanche (1-0), a pris seul la tête du championnat d'Espagne.

Avec cette sixième victoire de la saison, la troisième sur leurs quatre derniers matches, les Andalous poursuivent leur saison de rêve en Liga, où le FC Séville reste au contact du podium après sa victoire face à Getafe.

Dimanche, c'est l'attaquant Alvaro Vadillo qui a libéré Grenade à domicile en marquant à l'heure de jeu contre un Betis en grande difficulté et désormais 18e au classement.

La Real Sociedad a elle dicté sa loi sur le terrain du Celta Vigo (1-0) grâce au but tardif du jeune remplaçant suédois Alexander Isak (82e), 20 ans. Ce qui porte le nombre de points de la Real à 19, comme le Barça et l'Atlético, qui talonnent Grenade d'une longueur. Les Basques devancent les Madrilènes à la différence de but, mais pas les Catalans.

Au Ramon Sanchez-Pizjuan, Séville a buté sur la défense de Getafe pendant une heure, avant de voir Chicharito, bien lancé par Oliver Torres, conclure du gauche (69e), puis Ocampos (78e), de près, donner les trois points aux siens (2-0).

Cette victoire permet aux Sevillans (5e) de passer devant le Real Madrid (6e), qui compte un match de retard, le très attendu Clasico au Camp Nou contre Barcelone, initialement prévu samedi, ayant été reporté pour décembre en raisons des manifestations indépendantistes en Catalogne.

L'Atlético en avait profité pour revenir à hauteur, grâce à son efficacité et sa défense, précieuses pour dominer Bilbao samedi soir (2-0).