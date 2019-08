Quand il ne serre pas la main du président Svetozar Mijailovic, il claque une bise à une employée ou un ex-coéquipier du club. Quand il n’est pas arrêté par une bande de jeunes supporters pour une photo, il est alpagué par un démuni à qui il glisse un billet. Aux abords du Marakana, le stade de l’Etoile Rouge qui accueille mardi soir Young Boys en barrage retour de la Ligue des champions, Bosko Djurovski est chez lui. Il faut dire que l’ex-défenseur central et milieu défensif est l’un des cinq joueurs à avoir porté le maillot rouge et blanc à plus de 500 reprises – 509 matches pour 103 buts entre 1978 et 1989, année où il signa au Servette FC.

Fugace entraîneur de la maison à deux reprises, aux printemps 2007 et 2015, Bosko Djurovski est désormais membre du comité de l’Etoile Rouge. Il mesure donc parfaitement l’enjeu de ce match retour contre YB: «Une qualification pour la Ligue des champions, à notre échelle, ça change la vie, explique-t-il. Elle nous rapporterait au minimum 15 millions d’euros, alors que le budget est de 25 millions. En gagnant ce match-là, on paye quasiment la saison entière – sans compter la joie, l’espoir et la fierté que cela apporterait à nos supporters. Après celle de la saison dernière, une nouvelle participation nous permettrait de poursuivre le redressement entamé voici quelques années.»

Après le match nul du barrage aller mercredi à Berne, la tendance générale est à l’optimisme, côté serbe. Mais Bosko Djurovski reste hautement prudent: «Ce 2 à 2 est un bon résultat mais je me méfie, parce qu’YB a une très forte équipe. La grande majorité des supporters sont confiants ici, voire très confiants. Ils sous-estiment le football suisse en pensant que là-bas, il n’y a que des banques, des montres, du chocolat et du fromage. Ils pensent qu’on va les écraser 3 ou 4 à 0. Mais les gens qui connaissent le football savent que ce sera difficile. Entre nous, enfin non vous pouvez l’écrire, j’ai peur pour ce soir – parce que je connais la valeur de Young Boys.»

«J'ai senti Gérard un peu crispé»

Joueur servettien de 1989 à 1995, puis entraîneur assistant aux Charmilles jusqu’en 2001, Bosko Djurovski profite de cette confrontation pour renouer quelques contacts. S’il n’avait pu être présent à Berne la semaine passée, il sera bien dans les tribunes, ce mardi. Et lundi soir, il a convié trois vieilles connaissances à une virée belgradoise. Gérard Castella, dont il était l’assistant lors du dernier titre des Grenat en 1999, Matteo Vanetta et Stéphane Chapuisat, qui font tous partie de la délégation bernoise, ont eu droit à un traitement de faveur. A un programme plus accueillant que celui qui attend les jaune et noir sur le terrain.

«J’ai senti Gérard et les autres un peu crispés aussi, sourit Bosko Djurovski. J’ai le sentiment que les Bernois ont un peu peur de l’ambiance qui les attend. Pour des gens qui viennent d’un pays calme comme la Suisse, nos supporters peuvent paraître un peu bizarres…» Heureusement pour YB, le match ne se jouera pas dans les tribunes. «Je pense que cela va se décider au courage et au caractère, estime celui qui fut quatre fois champion de Yougoslavie. Nous avons deux ou trois joueurs qui ont vraiment du coeur – chez YB, en termes de mentalité, je ne me rends pas compte.» On en saura un peu plus, mardi soir sur les coups de 23 heures…