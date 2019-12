Sept matches qu'il rongeait son frein, à l'infirmerie, puis sur le banc. Titulaire pour la dernière fois avec Mönchengladbach le 27 octobre, Breel Embolo, ralenti par une blessure aux ischio-jambiers il y a peu, a (enfin) refait son apparition dans le onze de base de son coach Marco Rose dimanche après-midi, à l'occasion de la réception de Fribourg au Borussia-Park, pour le compte de la 13e journée de Bundesliga.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attaquant international aux 34 sélections avec l'équipe de Suisse a su saisir la nouvelle chance offerte par son entraîneur: deux buts, une passe décisive et une victoire 4-2 pour sa formation, qui conserve ainsi le fauteuil de leader - occupé depuis deux mois - avec un point d'avance sur Leipzig, trois sur Schalke et désormais quatre sur Munich, avant le choc de samedi face au Bayern.

Auteur de cinq buts en onze rencontres de championnat cette saison, le joueur de 22 ans aurait même pu soigner un peu plus ses statistiques s'il n'avait pas raté un penalty qu'il avait lui-même provoqué... Pas de quoi toutefois l'empêcher d'intégrer pour la première fois de la saison en cours le célèbre onze du magazine «Kicker», en compagnie de ses compatriotes et coéquipiers à Gladbach, Denis Zakaria et Nico Elvedi.

«Quand vous avez un attaquant avec son physique, c'est très difficile à défendre», lui a rendu hommage Christian Streich, entraîneur de Fribourg. Transféré de Schalke 04 au Borussia pour 10 millions d'euros cet été, Breel Embolo a été remercié pour sa belle perf' du week-end via une chanson à son arrivée à l'entraînement lundi. Et la mélodie de «Ti Amo» n'est pas sans rappeler les «Oh Embolo» de l'Euro 2016.

OH EMBOLO OH EMBOLO OH EMBOLO.. Le chant à la gloire d'Embolo lors de #ROUSUI. Quelle belle ambiance des Suisses ! pic.twitter.com/dg1IiyYkhl — Julien ???????? (@julienasm) June 15, 2016

