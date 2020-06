Le Borussia Mönchengladbach, avec Breel Embolo, Nico Elvedi et Yann Sommer dans la cage, s'est replacé dans la course à la Ligue des champions en dominant Wolfsburg - avec les Suisses Kebin Mbabu et Renato Steffen - à domicile 3-0 mardi, pour la 32e journée de Bundesliga.

Les «Poulains» reprennent provisoirement avec 59 points la quatrième place, qualificative pour la compétition reine européenne. Leur rival Leverkusen (57 pts), aura l'occasion de repasser devant mercredi soir en recevant Cologne. Il ne restera ensuite plus que deux journées pour sceller les positions. Les deux rencontreront des équipes de la deuxième moitié de tableau.

Jonas Hofmann a réussi un doublé pour Mönchengladbach. Après une transition jouée rapidement, il a été servi en finesse entre deux défenseurs par l'international suisse Breel Embolo et a trompé le gardien d'un tir placé (1-0, 10e). Il a ensuite repris victorieusement en pleine course dans la surface un ballon du défenseur central international Matthias Ginter (2-0, 30e).

???? Dans un match de Bundesliga avec 5 Suisses, le Borussia Mönchengladbach mène 3-0 face à Wolfsburg. Sur l’ouverture du score, Breel Embolo embrouille la défense de Wolfsburg, dont Steffen et Mbabu, pour offrir une passe décisive à Hofmann ! pic.twitter.com/VsHsr0mtUa — HoppSuisse ???????? (@HoppSuisse) June 16, 2020

Lars Stindl a enfoncé le clou après la pause, également d'une reprise dans la course après une passe du Guinée Ibrahima Traoré (3-0, 63e). Le Borussia a occupé la tête de la Bundesliga pendant deux mois en début de saison entre octobre et décembre.

AFP