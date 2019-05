D’après les chiffres de Terre des Hommes, 40% de la population roumaine est confrontée à la pauvreté et à l’exclusion sociale. La part de la population rurale est la plus élevée au sein de l’Union européenne (45%). 8% des enfants roumains vivent dans la pauvreté extrême avec moins de 3,30 francs par jour. Terre des Hommes lutte au quotidien pour tenter d’améliorer la situation au moyen de plusieurs projets soutenus financièrement par l’Union européenne, mais pas par le gouvernement roumain, qui ne consacre qu’une infime partie de son budget à la question sociale.

«C’est intense, on n’arrête pas!» Roman Bürki suit un programme chargé cette semaine en Roumanie, où il effectue son premier voyage en tant qu’ambassadeur de Terre des Hommes. «Mon premier voyage tout court. Je n’étais jamais venu en Roumanie, même pour y disputer un match», explique le gardien du Borussia Dortmund.

Après une visite matinale jeudi au bureau de Terre des Hommes à Bucarest, où lui ont été présentées les grandes lignes des futurs projets de l’association basée à Lausanne, le Bernois a été invité à passer l’après-midi au siège de la Fédération roumaine de football, à Mogosoaia.

Un débat y était organisé en sa présence au sujet des violences faites aux enfants dans le monde du sport. Comment prévenir les abus? Le gardien a donné son avis sur ces sujets épineux, invitant les enfants à libérer leur parole et à dénoncer immédiatement toute situation délicate.

«On est fiers de lui»

Surprise au moment de sortir des bureaux et d’aller donner le coup d’envoi d’un match: une trentaine de fans roumains du BVB l’attendait! «Personnellement j’habite tout près, mais plusieurs sont venus de l’autre côté du pays, de Timisoara ou d’Arad, et encore d’autres villes. Ils ont fait des heures de route», explique Silviu, maillot du Borussia sur le dos.

«On est plusieurs centaines, presqu’un millier, à faire partie du fans club. Aujourd’hui, on n’est qu’une toute petite partie. C’est jeudi après-midi, pas tout le monde pouvait se libérer, même pour lui! Mais je suis très heureux de le rencontrer en vrai. Roman Weidenfeller est venu ici, c’est un gardien de légende du Borussia, mais Roman Bürki l’a parfaitement remplacé. Je vais le lui dire: on est fiers de lui. Il a de très bons réflexes et c’est une très bonne personne.»

Bientôt en vacances

Touché par cet accueil, le Bernois a pris du temps pour saluer chacun des membres du fans club. Tous sont repartis avec un petit mot sympa et une photo dédicacée. «Ça valait bien les heures de route», sourit Silviu, heureux. Les fans ont eux remis un cadeau au gardien suisse, sous la forme d’un t-shirt spécial et d’une bouteille de vin local.

Après une dernière soirée et une dernière nuit à Bucarest, il sera temps vendredi pour Roman Bürki de véritablement profiter de ses semaines de vacances: pas de panique, il lui en reste cinq avant la reprise de l’entraînement avec le BVB en juillet. «Je vais partir aux Etats-Unis, je me réjouis», explique-t-il, sans oublier de souligner à quel point il a apprécié cette semaine en Roumanie.

«J’ai rencontré des gens formidables et je me suis enrichi sur le plan personnel. Sincèrement, voir tous ces enfants heureux, ça justifie largement le voyage. Terre des Hommes accomplit un travail formidable et en faire un tout petit peu partie, à mon modeste niveau, me remplit de fierté. J’ai l’impression d’avoir accompli de petites choses ici, mais j’espère qu’elles peuvent faire une différence. Chacun est important.»

(nxp)