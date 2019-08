Le gardien du Borussia Dortmund Roman Bürki souhaite un changement radical des règles du football. «J'aimerais bien que nous puissions utiliser tous les joueurs de notre équipe dans un match. Que chaque équipe puisse procéder à autant de changements qu'elle le souhaite - et non pas à seulement trois substitutions», a déclaré le numéro 2 de la Nati dans une interview accordée au portail d'informations T-online.de.

Le joueur de 28 ans a justifié cette idée en arguant qu'elle motiverait les seconds couteaux. «Parce que tous les joueurs du BVB méritent de jouer, explique-t-il. Et parfois, il est très difficile de voir un joueur méritant s'asseoir plusieurs fois sur le banc sans obtenir de temps de jeu. Cela ferait du bien au moral du contingent et donnerait plus d'intensité aux rencontres».

Roman Bürki n'a toutefois pas précisé si cette règle devrait aussi s'appliquer aux gardiens, lui qui souffre du faible temps de jeu que Vladimir Petkovic lui offre avec l'équipe de Suisse.