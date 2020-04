La peur du vide ou la rage au corps. L’avers et le revers d’une même médaille, même quand toutes pendent déjà à son cou. Gianluigi Buffon a 42 ans, il a tout gagné dans sa carrière, sauf la Ligue des champions. On devrait l’imaginer les doigts de pied en éventail, à savourer, riche, heureux, serein. Mais il est toujours là, en training, à s’entraîner, à suer, à vouloir continuer sans prendre sa retraite: il va sans doute prolonger son contrat d’un an avec la Juventus, où il n’est plus No 1 dans la cage.

L’obstination érigée en valeur suprême. Il n’a plus rien à prouver, sinon à lui-même. Ce monument de longévité et surtout d’efficacité a déjà dépassé Dino Zoff, l’autre monstre sacré des cages italiennes, retraité à 41 ans. Il faut croire que ce n’était pas cet objectif-là qui motivait Buffon.

Cette saison, il a joué sept matches de calcio, un match de poule de Ligue des champions et trois rencontres de Coupe d’Italie. Cela lui suffit-il vraiment? Lui, dont la seule présence éclipsait jusqu’au nom de son remplaçant, a donc lâché la proie pour l’ombre et il faudrait croire que cela lui convient?

Peut-être bien au fond. La rage au corps, c’est peut-être ça, justement. Ce sentiment d’urgence qui ne s’efface pas devant la durée et les années qui passent. Peut-être aussi que cette certitude qui l’a porté aux sommets l’y laisse toujours avec les mêmes assurances, fussent-elles visibles au compte-gouttes désormais, au gré de ses minutes glanées çà et là.

Vertige de ces apparitions de plus en plus rares. Refus de la table vide pour un boulimique de festins sportifs, mais qui paradoxalement se contente des restes. C’est beau et triste à la fois. Il y a une part de romantisme dans cet entêtement, comme s’il lui était impossible de partir. Alors il y revient, toujours et encore, moins en vue mais toujours là.

On siffloterait presque du Dalida pour accompagner cette balade sans fin. «Gigi! Gigi? C’est toi là-bas dans le noir? […] Tu entends? Tu les entends Gigi? C’est ton public, ils sont tous là. Tu entends? Ils sont tous venus.» Ils ont toujours été là, Gigi, ils le seront encore quand tu ne joueras plus.

Daniel Visentini