Ole Gunnar Solskjær ne trouve toujours pas la solution aux maux de son équipe. Manchester United a cette fois été ridiculisé par Burnley sur sa pelouse, à la suite de buts magnifiques de Wood peu avant la mi-temps et de Rodriguez juste avant l’heure de jeu, sur les deux premiers tirs cadrés des «Clarets». Les Mancuniens laissent ainsi filer les places qualificatives pour la prochaine Champions League.

Deux autres formations qui n’étaient pas au mieux ces dernières semaines ont réagi à domicile. Leicester, le 3e surprise du classement, a rebondi face à West Ham (4-1). La troupe de Brendan Rodgers a fait forte impression contre des «Hammers» qui ont laissé Albian Ajeti sur le banc tout le match et marqué par Barnes (25e), Pereira (45e+5) et Perez (81e et 88e). Les «Foxes» regretteront toutefois peut-être longtemps la sortie sur blessure de Jamie Vardy, touché aux ischio-jambiers.

Tottenham a quant à lui tremblé sur sa pelouse face à Norwich (2-1). Les Londoniens avaient certes ouvert le score par Alli 7 minutes avant la pause, mais l’inévitable Pukki a égalisé à la 68e. Les «Spurs» de José Mourinho ont fini par passer l’épaule un peu chanceusement à 10 minutes du coup de sifflet final par Son, à l’affut au 2e poteau sur un centre contré d’Alli.