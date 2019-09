C'est un véritable conte de fées que celui vécu par Luke Matheson, 16 ans (il fêtera son 17 anniversaire le 2 octobre prochain). D'abord, il a foulé la pelouse d'Old Trafford. Son équipe de Rochdale, qui milite en League One (3e division), défiait en effet Manchester United mercredi soir, pour le compte du 3e tour de la Coupe de la Ligue anglaise.

Mais le jeune latéral droit de Rochdale a fait encore mieux, puisqu'il a égalisé pour ses couleurs à la 76e minute, répondant à l'ouverture du score signée Mason Greenwood huit minutes plus tôt.

Du coup, Rochdale a contraint Manchester United aux prolongations (1-1), puis aux tirs au but (1-1 toujours après 120 minutes). Mais les joueurs de League One devaient s'incliner au terme de cette séance (5-3 pour MU).

«J'ai un examen de psychologie»

Luke Matheson a aussi vécu son heure de gloire après le match, quand les médias anglais ont tout voulu savoir de lui. Il a dit à quel point il nageait dans le bonheur, dédiant son but à sa maman: «C'est un rêve de marquer ici à Old Trafford, a-t-il jubilé devant les caméras de Sky Sports. C'est incroyable, je n'ai pas les mots. C'était la première fois en cinq ans que ma mère me voyait jouer, car elle a longtemps été malade. Ce but était pour elle, elle me regardait.»

Et de conclure en rigolant: «Je vais rentrer maintenant. Je retourne à l'école demain, j'ai un examen de psychologie!» Sûr que Luke Matheson a dû être très entouré dans la cour de récré ce jeudi matin...