Dimanche au Luxembourg, Cristiano Ronaldo n'a donc pas réussi à atteindre le chiffre de 100 buts marqués en sélection. N'ayant scoré qu'à une seule reprise lors de la victoire du Portugal au Grand-Duché (2-0), «CR7» est resté bloqué à 99 et devra encore attendre avant de devenir le deuxième joueur de l'histoire à atteindre cette barre mythique - derrière l'Iranien Ali Daei, seul à l'avoir fait (109 buts en 149 sélections).

Avec 99 buts en 164 sélections (moyenne: 0,6 par match), Ronaldo reste loin devant son éternel rival - et de deux ans son cadet - Lionel Messi (70 buts en 138 sélections, moyenne: 0,57 par match). Mais une étude du site de paris Coral, reprise par les quotidiens catalans «Sport» et «Mundo Deportivo», montre que l'Argentin a plus de mérite que le Portugais: Messi marque en effet davantage contre les grandes nations du foot que Ronaldo.

57 des 70 buts de Messi, soit les 82%, ont été marqués contre des équipes appartenant au Top 50 du classement FIFA. En comparaison, Ronaldo n'a marqué que 28 de ses 99 buts (29%) contre des formations appartenant aux 50 meilleures équipes du monde. Ce pourcentage diminue encore si l'on prend les équipes appartenant au Top 10 mondial: 26,1% de réussite pour Messi, contre 8,1% pour Ronaldo.

International goals:



???????? Cristiano Ronaldo - 99

???????? Lionel Messi - 69



% of goals scored against nations currently inside the top 10 FIFA's World rankings



???????? Cristiano Ronaldo - 8.08%

???????? Lionel Messi - 26.09% pic.twitter.com/Zora4KpTPB — Coral (@Coral) November 18, 2019

Cette même étude montre que Ronaldo marque énormément contre les petites équipes. Ainsi, «CR7» a marqué sept fois contre la Lituanie, et à cinq reprises contre Andorre, l'Arménie, la Lettonie et Luxembourg, ce qui représente 27 de ses 99 réussites (27%).

Ronaldo a cependant de l'avance sur Messi dans leur chasse aux records de Pelé. La légende brésilienne a certes fait trembler les filets plus de 1000 fois dans sa carrière, mais au moins 300 buts ont été marqués dans des matches non officiels.

Avec 612 buts inscrits pour le FC Barcelone, Messi s'approche du record de buts marqués pour un seul club, qui est détenu par Pelé avec Santos (642).

Pelé a marqué 757 buts officiels avec Santos, le New York Cosmos et l'équipe nationale du Brésil. Ronaldo en est à 707 buts en carrière, Messi à 682.

Le duel entre Messi et Ronaldo est loin d'être terminé!

Sport-Center