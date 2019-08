Après la défaite à Rennes, le Paris SG a facilement battu Toulouse au Parc des Princes (4-0) mais a vu Diallo, Cavani et Mbappé sortir blessés, dimanche lors de la 3e journée de Ligue, qui a un nouveau leader, Rennes.

Contesté en première période par un TFC résistant, le PSG a coulé les Toulousains dans le second acte pour revenir provisoirement sur le podium (3e, 6 points), à trois points du Stade rennais, qui a enchaîné à Strasbourg (2-0) une troisième victoire en trois matches.

En perdant à Rennes dimanche dernier, l'essentiel pour l'ogre parisien contre Toulouse était de retrouver ses esprits. Entendre: gagner. C'est chose faite, et largement, mais l'important est peut-être ailleurs avec les blessures de ses stars.

Alors que la Ligue des champions reprend ses droits à la mi-septembre et que la star brésilienne Neymar pourrait quitter la capitale avant la fin du mercato le 2 septembre, deux absences longues durées seraient un coup dur pour le PSG, qui a aussi vu Abdou Diallo quitter la pelouse prématurément.

Blessure musculaire pour Mbappé

Edinson Cavani (15e) et Kylian Mbappé (65e, suite à une accélération) out, le champion en titre s'en est remis à son joker camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting. La blessure de Cavani, qui a demandé le changement après avoir levé haut la jambe pour un contrôle aérien, a ouvert la voie à Choupo-Moting. Souvent raillé, il a cette fois inscrit son premier doublé en Ligue 1, avec notamment une merveille d'enchaînement technique dans la surface sur le premier but, poteau rentrant (50e).

Un deuxième but contre son camp du jeune Mathieu Goncalves offrait le break au PSG (55e), avant que «Choupo» n'enchaîne à l'issue d'une action collective, bien servi par une passe de Juan Bernat (75e). Marquinhos, d'une tête rageuse, a fini le travail et enfoncé le «Téf» (12e, 4 pts) sur une tête rageuse (83e).