Fière de pouvoir représenter un modèle pour les Nigérianes, l'une des joueuses phares de la sélection, Francisca Ordega, a souligné, à la veille d'affronter la France à Rennes, à quel point il était compliqué pour la gent féminine de pratiquer son sport dans son pays et tout le continent africain...

«C'est vraiment très très difficile pour les jeunes filles de jouer au football. C'est un grand défi. Les parents souvent ne l'autorisent pas. Cela été le cas dans ma communauté. C'était une décision pas évidente pour moi», a raconté la joueuse de 25 ans.

«Je suis heureuse d'avoir surmonté tout ça. Si certaines trouvent dans mon parcours des raisons d'espérer, si ça les pousse à croire en elles-mêmes, ça sera ma plus grande joie. Je pourrai me dire que j'ai réussi quelque chose, même si ma carrière s'arrête aujourd'hui», a-t-elle ajouté sur le sujet.

Son maquillage dérange

Elle a aussi évoqué son maquillage et sa coupe de cheveux, qui suscitent quelques polémiques sur les réseaux sociaux au Nigeria. «Je suis la même personne en dehors et sur le terrain. J'aime me maquiller quand je joue. Beaucoup de gens stigmatisent le football féminin en nous disant qu'on ressemble à des hommes. J'aime bien changer d'allure, car je sais que je suis unique! Cela ne changera rien à ma personnalité ou à mes performances.»

I’m beautiful with or without makeup lol...mama make up????grateful heart ???? pic.twitter.com/jzA5G83L8e — ordega francisca (@OrdegaF) 12 juin 2019

Contre une équipe de France déjà qualifiée et qui n'alignera pas sa meilleure équipe, Francisca Ordega et les Nigérianes tenteront d'arracher leur ticket pour les huitièmes de finale.

Congratulations to me...why some people are criticizing my hair, Fifa is happily celebrating me????????..footballer with a a lot of difference(franny) https://t.co/E8gCdMZh3y — ordega francisca (@OrdegaF) 15 juin 2019

(nxp)