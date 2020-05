Un tourbillon de panique, de mauvaises nouvelles et d’appels à l’aide. Après onze semaines d’arrêt, le monde du football commence à perdre la tête, à l’image des présidents des clubs suisses. Pour prendre un peu de recul, lematin.ch s’est entretenu avec Olivier Jarosz. Les clubs européens, il connaît. Durant onze ans, il les a accompagnés dans ses missions au sein de l’European Club Association (ECA). Il y a trois mois, ce passionné réaliste a rejoint Club Affairs, un cabinet d’expertise dédié au football basé à Genève en tant que «managing partner»

Que pensez-vous des luttes qui déchirent le football aujourd’hui?

J’ai toujours apprécié une lecture sociologique du football, car c’est un miroir incroyable de notre société et de notre réalité. En l’observant, on mesure combien le déconfinement sera compliqué. Le football n’est pas le seul secteur à se déchirer.

D’accord. Mais là, on s’approche de la gabegie…

On voit surtout que le football manque de leadership. Toutes les organisations apparues durant les quinze dernières années marchent en ordre désordonné. C’est la base du micmac. La FIFA a son agenda, l’UEFA a le sien. Les ligues ont leur propre association, les clubs aussi, tout comme les joueurs. Pourquoi pas? Mais on aboutit à la situation actuelle. Tout le monde tire son bout de corde. Il ne s’agit pas juste de se mettre autour d’une table pour avancer. Le problème fondamental, c’est que le «leadership» actuel est compromis précisément parce que tous les «leaders» ont des intérêts particuliers, qui sont très clairs. Et pourtant, les différentes entités savent qu’elles sont dans le même bateau. En fin de compte, les organisations de football telles que les ligues, comme la SFL, essaient vraiment de deviner une issue sans vraiment connaître les paramètres pour y parvenir. C'est un travail de devinette à différents niveaux. La solution optimale pour est probablement de gagner du temps et des certitudes, afin que les plans puissent être mis en œuvre. Mais combien de temps peuvent-elles encore gagner? Cette crise montre à quel point ces instances sont fragiles et sans vision claire de l’avenir.

Ne pensez-vous pas que ces instances sont trop individualistes pour collaborer

Nous sommes toujours dans une période où chacun agit selon ses intérêts. Il y a encore de l’argent en jeu. L’objectif est d’éviter de tout perdre. Les joueurs, par exemple, ne veulent pas réduire leurs salaires, ou seulement partiellement, alors qu’il n’y a pas de matches donc presque pas de revenus. Mais vu la nature de l’industrie, sans revenu, surtout en Suisse, il est quasi impossible de couvrir les charges. D’autant plus que les clubs vivent de manière disproportionnée de l’événementiel. De nombreux acteurs refusent le changement, alors que la période exige un virage fondamental.

Olivier Jarosz: «La Suisse n’a pas assez regardé ce qu’il se passait chez nos voisins». (Photo: DR)

Que pensez-vous de la situation suisse?

La Suisse n’a pas assez regardé ce qu’il se passait chez nos voisins. En France, la décision d’arrêter a été prise au sommet de l’État, parce que les différents acteurs n’ont pas réussi à avoir une proposition commune. Cela engendre beaucoup d’incompréhension et pourrait pousser certains présidents à saisir les tribunaux civils, ce qui n’est pas une bonne idée. Le football a déjà expérimenté cette voie, pour son malheur, dans d’autres affaires, comme l’arrêt Bosman À l’opposé, l’Allemagne affiche sa volonté de reprendre au plus vite, avec un protocole médical solide. Au milieu, la SFL veut aller de l’avant, mais pas trop vite, en cherchant encore sa direction. Sur le fond, cela peut se défendre, mais la méthode est critiquable. On dit parfois qu’il faut être ferme avec les principes et doux avec les hommes. J’ai l’impression qu’en Suisse, on est doux avec les principes et ferme avec les hommes. La discussion porte sur une décision éthiquement contestable. On oublie que c’est dans la réalité, que l’on doit gagner, pas dans les règlements.

Est-ce qu’il faut reprendre les compétitions à tout prix?

En fait, ce que je ne comprends pas, c’est l’empressement. Certes, il est indirectement dicté par la volonté de l’UEFA de terminer les championnats pour que les compétitions européennes puissent se dérouler au plus vite. Et que la nouvelle saison débute comme si de rien était ou presque. Mais c’est une erreur. L’enjeu actuel n’est pas de déterminer qui a raison ou tort dans les quatre prochaines semaines. Il s’agit de définir ce qui fait sens pour l’écosystème du football à long terme. Si l’on affaiblit les championnats domestiques, on va affaiblir par ricochet les compétitions européennes. Et là, on court le risque de voir certaines entités profiter de la situation.

C’est-à-dire?

Si les championnats domestiques ne se jouent pas, les championnats européens ne reprendront pas non plus, où alors avec un niveau insuffisant. Le danger est là. Il se concrétise par le risque que les très grands clubs décident d’organiser un tournoi, en attendant mieux, pour échapper à ce nivellement qualitatif. Mais il y a autre chose…

Un autre danger?

Oui… que l’opinion publique encaisse très mal cet empressement. On le constate déjà en Espagne et en Angleterre. La démarche peut être mal comprise. Pourquoi la Bundesliga devrait-elle utiliser 20'000 tests qui manqueront peut-être à la population ou à un service médical? Et même au niveau des laboratoires: qu’est-ce qui justifie une priorité pour les tests liés au football alors que les capacités sont limitées? Reprendre la compétition est nécessaire mais cela nécessite de bien expliquer l’utilité communautaire du football. Convaincre qu’il a une utilité pour la société post-Covid.

Revenons en Suisse: y a-t-il un risque d’explosion de la ligue?

Les antagonismes existent dans tous les pays. C’est naturel. Après, il faut voir si l’on assiste à des combats de testostérone ou des oppositions argumentées. Déjà en temps normal, lorsque les présidents peuvent se rencontrer physiquement, il n’est pas évident qu’ils s’entendent. Alors, imaginez en visioconférence! Mon avis est qu’il n’y a pas de risque fondamental d’explosion, car le football existe grâce aux compétiteurs. Un exemple? Sur le papier, le Bayern Munich déteste le Borussia Dortmund, cela ne l’a pas empêché, par le passé, d’accorder au Borussia un prêt sans intérêt… Même si les clubs se fâchent, ils doivent avancer ensemble, sinon ils ne pourront plus jouer contre plus personne. Mais il faut reconnaître que les structures sont affaiblies par la fragmentation des institutions. Le moment est venu de songer à une plateforme qui regrouperait les différentes parties avec un leadership qui assimile les enjeux de l’écosystème et dans laquelle on trouverait plus de personnes indépendantes pour générer une vision un peu plus novatrice dans les décisions.

C’est la clé d’une reprise?

Peut-être. Le football devra reprendre à moment ou un autre. Plus l’on créera rapidement les conditions du dialogue, plus les chances de construire un avenir solide seront grandes. Le football n’a jamais été confronté à des problèmes aussi importants. Attendre dans le vide ou s’échiner à fixer des dates de reprise aléatoires ne sert à rien. Le football était habitué à vivre avec une visibilité d’une semaine. Il doit désormais lever la tête et réfléchir à un horizon d’un an, deux ans ou dix ans.

Olivier Jarosz: «C’est le meilleur moment pour une remise en question!». (Photo: DR)

En remettant en question son modèle économique?

Oui! C’est le meilleur moment pour une remise en question! Durant la dernière décennie, l’unique objectif était l’augmentation des revenus, par exemple, en partant à la conquête de nouveau marché. Désormais, le football devra réfléchir à la manière de rationaliser les coûts pour dégager une trésorerie plus stable qui permettra de digérer les coups durs. C’est l’occasion de se recentrer sur l’aspect sportif en se délestant d’une part de business qui visait seulement à gagner plus, loin de l’esprit du jeu. Dans l’économie en général, de nombreuses entreprises utilisent les crises pour se soumettre à un stress test et réorienter leurs stratégies. Le football n’a jamais eu le temps de le faire.

Mais est-ce réaliste?

Je suis optimiste. Nous avons traversé la première phase de panique. Nous sommes en train de sortir de la deuxième qui voulait que l’on rejoue au plus vite. Nous entrons dans la troisième période qui sera celle de la réflexion. Si on ne le fait pas, à la prochaine crise, très peu de clubs vont se relever. Ils sont contraints de redéfinir leurs priorités, comme leur implication dans la société régionale ou la valorisation de leurs centres de formation pour recentrer leurs horizons en marge du business international.

Mais qu’est qui pourrait les obliger à une telle introspection?

L’environnement général! Je vous donne un exemple. Imaginons qu’un passeport biologique est mis en place pour le joueur de football, que chaque joueur étranger qui arrive dans un club doit passer deux semaines en quarantaine, avec, en plus, des billets d’avion dont les prix ont explosé, etc… peut-être qu’il ne vaudra même plus la peine d’engager des joueurs étrangers. Dans ce cas, autant se tourner vers un joueur local et tenter de le développer vraiment.

Propos recueillis par Patrick Oberli