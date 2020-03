Quart de finale de la Coupe, Lausanne – Bâle aurait normalement dû se disputer ce jeudi soir dans une ambiance de feu, et sans doute par conséquent réussir à remplir la Pontaise. Pourtant, alors même que tout le football suisse se retrouve à l’arrêt en raison du coronavirus, il sera question de ce LS – FCB dans quelques heures. Y compris des autres affiches de Coupe, bien qu’également toutes reportées à une date restant à définir.

De manière assez surprenante, les responsables de la Coupe de Suisse ont en effet décidé de maintenir le tirage au sort des demi-finales, un tirage qu’il sera possible de suivre sur SRF2 dans le cadre de l’émission «sportaktuell». Humm, des «demi» tirées sans aucun qualifié, voilà qui interpelle et peut en tous les cas choquer.

En guise d’explications, l’ASF argue du fait qu’un tel tirage permet, lit-on sur son site officiel, de «pouvoir réfléchir aux possibles scénarios pour la poursuite de la planification de la saison». Cela n’a pas suffi à convaincre Jean-Michel Viquerat, le très courroucé président du FC Bavois (Promotion League), dont l’équipe était attendue ce mercredi à la Schützenwiese pour y défier le FC Winterthour.

«C’est complètement nul»

«C’est complètement nul et absolument stupide de procéder ainsi, fulmine le dirigeant vaudois. On se moque des clubs. On sacrifie l’esprit même de la Coupe en banalisant tout. Ça gâche la surprise. Le charme de la Coupe, c’est d’espérer créer l’exploit et de voir ensuite contre qui l’on tombe au tour suivant. Ce n’est pas de faire les choses à l’envers.»

Hors de lui, le boss du stade des Peupliers a d’ailleurs écrit à l’ASF dès ce jeudi matin pour se plaindre. M. Viquerat s’installera-t-il devant son écran TV pour découvrir le résultat du ballet des petites boules? «Je n’ai pas prévu de regarder le tirage!», s’exclame-t-il.

A Lausanne aussi, on marque un certain étonnement. «Ce qui est sûr, observe Pablo Iglesias, directeur sportif du LS, c’est qu’une partie de la magie de la Coupe va de la sorte s’envoler. Savoir à l'avance contre qui l’on tomberait si on éliminait Bâle pourrait même déjà conditionner le premier match.»

Sans doute la décision des responsables de l’officielle Helvetia Coupe de Suisse est-elle aussi justifiée par la présence à ce stade de la compétition du FC Bâle, un club encore engagé sur tous les tableaux (championnat, Coupe et Ligue Europa) et dont le futur calendrier relève déjà du casse-tête intégral. Suivant l’évolution de la situation sanitaire en Suisse et des autorisations délivrées par les cantons concernés pour la tenue de matches à huis clos, le résultat du tirage au sort lui-même pourrait aussi provoquer de potentielles inversions de rencontre. Surtout si les huis clos devaient se généraliser…

Nicolas Jacquier