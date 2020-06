A Tourbillon, le nombre de capitaines utilisés cette saison est presque aussi nombreux que celui des changements de banc – Paolo Tramezzani est déjà le cinquième technicien à diriger le club valaisan.

Sous l’ère Henchoz, Xavier Kouassi, Kevin Fickentscher, Pajtim Kasami et Bastien Toma avaient tour à tour eu droit au brassard en fonction des circonstances, dictées le plus souvent par une blessure sinon une suspension du titulaire et de ses remplaçants attitrés, ce qui justifie par exemple la «promotion» de Kasami (à Lucerne le 20 octobre).

Lors du passage du duo Zermatten-Bichard, le capitanat avait été assuré par Kouassi (quatre matches) et Toma (un match, lors de la réception d’YB). Avec Ricardo Dionisio, on avait retrouvé ces deux-là auxquels s’était ajouté Fickentscher, porteur du brassard lors du dernier match du FC Sion avant la suspension du championnat (0-0 à Lugano).

Avec la perte de Kouassi, son capitaine «historique», licencié pour avoir refusé les mesures de chômage partiel, quel joueur reprendra le rôle lors de la délicate «opération maintien» qui attend le club valaisan? Tramezzani en profitera-t-il pour rebrasser les cartes? Lors de son premier passage en Valais, en 2017, l’Italien avait fait de Mitryushkin son capitaine de (dé)route après que Zverotic a renoncé à conserver le brassard au-delà du match d’ouverture.

Trois ans plus tard, le verdict pourrait aussi être directement lié à la désignation du portier titulaire…

Trois capitaines différents contre Chiasso

Contre Chiasso, lors du seul match de préparation - 2-2 vendredi dernier -, en l’absence de Fickentscher blessé, le brassard était successivement passé du bras de Toma (au coup d’envoi) à celui de Ndoye puis Zock sans que l’on puisse y déceler un indice.

Au moment de trancher, Tramezzani pourrait aussi choisir de promouvoir l’un de ses relais sur le terrain, comme l’est Mickaël Facchinetti. Ou responsabiliser encore davantage Pajtim Kasami en lui confiant le brassard. S’il était qualifié, Geoffroy Serey Die s’imposerait aussi comme un candidat sérieux. Quoi qu’il en soit, la question demeure ouverte et devrait le rester jusqu’à samedi soir et la nouvelle «première» du Mister contre Saint-Gall.

Et vous, quel capitaine désigneriez-vous si vous aviez à choisir? Dites-le nous en participant à notre sondage.