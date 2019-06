Non mais c’est quoi ce délire vestimentaire? Dans sa quête des sommets, Lausanne-Sport a profité de changer d’équipementier cet été - le voici acoquiné à un Coq Sportif bleu blanc rouge du plus bel effet - pour changer aussi de couleur. Les joueurs de Giorgio Contini vont dorénavant s'afficher en violet. Et hop, ni vu ni connu. Sauf que c’est un grotesque plagiat. Parce que le violet, c’est la couleur historique d’Urania Genève Sports (UGS) en Suisse et celle, entre autres, de la Fiorentina à l’étranger.

Par unique goût de la provocation, et besoin, qui sait, de plaire aux dames peut-être aussi, le LS a voulu innover, ce qu’il a fait en s’asseyant sur l’histoire du club. Trop ringard, dépassé, le traditionnel bleu? Allez, ouste, place au violet. Pour se dédouaner, les responsables du marketing de la Pontaise arguent que ce n’est là que le deuxième maillot (appelé à remplacer l’horrible orange du dernier exercice), le plus souvent utilisé à l’extérieur de surcroît.

Mais c’est pire encore, chaque club voyageant avec ce qu’il représente dans l’imagerie populaire, allant de ville en ville pour y répandre non la bonne parole mais le bon football, au moins essayer. Tant des couleurs incarnent l’ADN d’un club, son patrimoine et qu’il n’est pas question d’y toucher…

Vous imaginez Servette abandonner le «grenat» pour évoluer en rouge dès la rentrée? Ou le FC Sion enfiler à son tour des tuniques «grenat»? Ou YB se mettre au vert? Beurk. Or là, c’est pareil. Au seul prétexte que l'élaboration du deuxième jeu de maillot donne souvent lieu à toutes les excentricités possibles, Lausanne a préféré sacrifier à la mode de l’incohérence.

Il y avait déjà eu la polémique du logo

Il faut croire que les nouveaux maîtres du LS n’en loupent pas une pour se distinguer. Les cartons à peine déballés aux Plaines-du-loup, Ineos avait déjà frappé fort en ayant l’idée saugrenue de s’attaquer d’emblée au logo du club. En janvier 2018, l’apparition d’une couleur orange suspecte et d’un design épousant étrangement la marque du propriétaire avait provoqué une levée de boucliers et le lancement d’une pétition qui allait contraindre Ineos à faire machine arrière.

Si le très seyant maillot blanc représente, il faut ici le reconnaître, une vraie réussite, ce passage au violet s’apparente à un total irrespect, à une manière de fouler au pied 123 ans d’histoire. Une polémique qui nous éloigne à nouveau de la réalité du terrain, où devraient plutôt se concentrer les efforts des frères Ratcliffe.

A se demander si Ineos a saisi la finalité du jeu, ces points qu’il faut aller chercher sur une pelouse, là même où ses joueurs doivent s’afficher, si possible avec style et élégance. Car pour ce qui est de la bravade, Lausanne est déjà être couronné champion de Suisse toutes catégories. Dans ce domaine-là, les «violet et blanc» peuvent même prétendre à la Ligue des champions.

Sondage Et vous, appréciez-vous le maillot violet du FC Lausanne-Sport? Oui. Vive le marketing innovant!

Non. Le LS doit jouer en bleu et blanc.

Et pourquoi pas en grenat?

Voter Oui. Vive le marketing innovant! 34.8% Non. Le LS doit jouer en bleu et blanc. 46.1% Et pourquoi pas en grenat? 19.1% 178 votes au total Oui. Vive le marketing innovant! 34.8% Non. Le LS doit jouer en bleu et blanc. 46.1% Et pourquoi pas en grenat? 19.1% 178 votes au total



(nxp)