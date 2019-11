Trois joueurs de l'équipe de Suisse, et non des moindres, se sont exprimés au micro de la RTS après la victoire 1-0 de la Nati face à la Georgie. Extraits:

Denis Zakaria: «Ca a été un match assez compliqué à vivre et à gérer. On savait qu’on jouait contre une bonne équipe et cette conviction s’est confirmée sur le terrain. Contre ce genre d’adversaire, il fallait être patients, œuvrer sur la durée. Je suis aussi content pour Cédric Itten, qui est ami et qui mérite ce qui lui arrive.»

Stephan Lichtsteiner: «Globalement, on a fait un bon match, même si on a parfois joué un peu avec le frein à main. En première mi-temps, on aurait dû faire la différence. Ca nous aurait évité de vivre une seconde période crispante. Mais l’essentiel est là. Je crois qu’on aurait tort de faire la fine bouche.»

Cédric Itten: «C’est incroyable ce qui m’arrive, mais au-delà de ma réussite personnelle, c’est surtout important pour l’équipe. Mon but? Je dois encore l’analyser, mais je ne me suis pas posé de question lorsque le ballon est venu. J'ai frappé de la tête, punkt schluss!»