On n'a pas vu ça depuis la saison 2012-2013. Cette année-là, à pareille époque, trois points séparaient Grasshopper (33), Saint-Gall (32), le FC Sion (31) et le FC Bâle (30). Sept ans plus tard, après seize matches de championnat, trois équipes se tiennent en deux points en tête de la Super League. Young Boys, Bâle et St-Gall, qui défient respectivement Lucerne, Sion et Thoune ce week-end, peuvent tous rêver du titre. Trois journalistes ont choisi leur camp.

Young Boys

Renaud Tschoumy, journaliste

Lorsque Young Boys est enfin redevenu champion de Suisse en 2018, il a effectué le plus dur: briser une malédiction qui durait depuis 32 ans et enfin à réussir à terminer le championnat devant le FC Bâle. Sacré vice-champion à huit reprises depuis 1986, dont trois fois consécutivement de 2015 à 2017, le club bernois s’est totalement libéré en allant chercher ce sacre il y a 18 mois. Désormais, il sait gérer ce genre de situation. Quand bien même il a été largement dominé lors du dernier choc de Saint-Jacques, perdu 0-3, il n’en a pas moins conservé la tête de Super League. Et cela, alors que son contingent a été continuellement aminci par les blessures – et non des moindres – durant l’automne. Une fois que tous ses joueurs seront sur pied et auront pu préparer normalement la deuxième phase du championnat, YB redeviendra ce qu’il était lors des deux dernières saisons: une équipe irrésistible, à nouveau hors de portée pour le FC Bâle – à plus forte raison pour le FC Saint-Gall, invité surprise en tête du classement. Et il s’en ira ce printemps à la conquête d’un troisième titre consécutif.

Bâle

Jérémy Santallo, journaliste

Qu’il paraît loin ce 23 septembre 2018. Déjà relégué à 12 points de Young Boys après sept matches, le FC Bâle s’était fait humilier au Stade de Suisse par son rival bernois 7-1 pour concéder sa plus lourde défaite depuis dix-sept ans. Octuple champion des années 2010, les Rhénans ont pris une douce revanche dimanche en dominant YB 3-0. Et envoyé un message par la même occasion: au printemps, il faudra compter avec eux. Depuis deux ans, à l’approche du mi-championnat, les coéquipiers de Stocker avaient pris la fâcheuse habitude d’être déjà loin du bal – 11 points de retard l’an dernier, 8 en 2017. Ce temps est révolu. Débarqué cet été, Alderete fait un sacré duo avec Cömert et ce n’est pas un hasard si Bâle est à ce jour la meilleure défense de Super League. Devant, c’est tout sauf le talent qui manque: Campo, Okafor, Zhegrova, Ademi, Pululu et Cabral offrent des options infinies au coach Koller. Sans parler du virevoltant Genevois Bua, qui tient la forme de sa vie. Cette équipe fait à nouveau plaisir à voir et si tout ce joli monde reste en santé – contrairement à YB –, elle ira récupérer son titre, abandonné il y a 18 mois.

Saint-Gall

Florian Vaney, journaliste

On donnerait cher, très cher, pour pouvoir se projeter quelques instants dans un futur proche. Disons l'an 2022. Notre premier reflex? Se renseigner pour savoir à quels clubs appartiennent désormais les «anciens» Saint-Gallois Cédric Itten, Lukas Görtler, Leonidas Sterigou ou Yannis Letard, entre autres. Dans le tas, c'est une certitude, plusieurs auront déjà rejoint une équipe à la hauteur de leur immense talent. Parce que le FCSG d'aujourd'hui est assis sur, ou plutôt est en train de se construire, une véritable mine d'or. Une très bonne nouvelle pour l'intérêt de la course au titre en Super League dans les années à venir. Si le phénomène saint-gallois fascine, du haut de ses 21 ans de moyenne d'âge, l'équipe n'en demeure pas moins ancrée sur des bases solides. Il y a ce pressing cher à Peter Zeidler, bien sûr, mais on pense aussi à sa capacité d'adaptation, qui a notamment fait merveille contre Xamax. Les Brodeurs se nourrissent d'euphorie, une variable nécessaire à leurs performances? Ça tombe bien, la passion ne meurt jamais du côté du Kybunpark, où l'élan populaire peut porter les joueurs très hauts. Cette saison, si les blessures ne viennent pas s'en mêler, ce sera jusqu'au titre.