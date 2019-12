Que du très lourd (ou presque)! Le tirage au sort lundi des 8es de finale de la Champions League, qui s'est déroulé à Nyon, a accouché de plusieurs affiches de rêve: le Real Madrid défiera Manchester City, un choc qui promet énormément sur le pré mais aussi depuis le banc de banche, où Zinédine Zidane et Pep Guardiola seront opposés. Les matches aller se joueront les 18-19 et 25-26 février, retour les 10-11 et 17-18 mars 2020.

Parmi les autres duels, on retrouve également un alléchant Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain, une confrontation qui mettra aux prises le technicien vaudois du BvB Lucien Favre à l'ancien coach des Jaunes et Noirs Thomas Tuchel. Tenant du titre, Liverpool affrontera l'Atlético Madrid tandis que Chelsea retrouvera le Bayern Munich, pour la revanche de la finale de 2012.

Épouvantail du chapeau 2, le Tottenham de José Mourinho est le seul club anglais à s'en sortir à moindre frais puisqu'il a hérité de Leipzig. Le FC Barcelone de Lionel Messi a lui tiré Naples et son nouvel homme fort Gennaro Gattuso alors que l'Olympique Lyonnais fera face à la Juventus. L'Atalanta, dont c'est la première apparition à ce niveau de la compétition, retrouvera de son côté Valence.