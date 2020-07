Les Blues de Chelsea ont concédé une défaite inquiétante à Sheffield United (3-0), samedi lors de la 35e journée de Premier League.

Dix jours après un premier avertissement sur le terrain de West Ham (défaite 3-2), l'actuel troisième du classement s'est de nouveau incliné, cette fois à Sheffield United (3-0), l'équipe surprise de cette saison.

Un échec désastreux à plusieurs titres: il permet à Leicester (59 points, un de moins que Chelsea) et Manchester United (58 points) d'avoir l'occasion de passer devant au classement dimanche et lundi. A trois journées de la fin, Chelsea n'a plus son destin en main pour la prochaine Ligue des champions, malgré une saison remarquable, et sept victoires lors des huit derniers matches toutes compétitions confondues, avant le match de ce samedi. Au-delà du résultat, c'est bien la façon dont Chelsea s'est incliné qui interpelle.

Rien avant l'entrée de Giroud

Menés 2-0 dès la demi-heure de jeu grâce à deux buts de David McGoldrick (18e) et d'Oliver McBurnie (33e), qui ont profité d'un secteur défensif encroûté (Zouma, Christensen et Jorginho, en l'absence de Kanté), les Blues ne se sont créé leurs premières occasions qu'à 25 minutes de la fin, après l'entrée en jeu d'Olivier Giroud. Sheffield a même creusé le score en fin de match, grâce au froid réalisme de McGoldrick (77e, 3-0).

Avec encore un match simple (réception de la lanterne rouge Norwich) et deux matches compliqués (à Liverpool et devant Wolverhampton), Frank Lampard a du se souci à se faire.

Vivement les vacances pour les Reds

De son côté, Liverpool a péniblement concédé deux points face à Burnley (1-1). Déjà champions, et déjà éliminés de la Cup et de la Ligue des champions, les Reds semblent attendre impatiemment la pause estivale comme en atteste ce premier insuccès en championnat à Anfield depuis janvier 2019.

