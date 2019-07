1. La Praille n’est pas encore à guichets fermés

Mercredi matin, aux alentours de 10 heures, quelque 22 000 billets avaient été vendus. Il reste donc des places à pourvoir, en vente sur Ticketcorner ou sur place, au stade. «On compte sur la réactivité des Genevois, qui viennent au dernier moment», rigole Deanna Hartman, l’une des membres de l’organisation du match. Ce dernier ne devrait donc pas être loin de se dérouler à guichets fermés.

2. Une organisation rodée

Le dernier match à plus de 25 000 spectateurs au stade de Genève remonte à mai 2017 et la finale de la Coupe de Suisse entre Bâle et Sion. Et les rencontres du Servette, pensionnaire permanent, dépassent rarement les 10 000 spectateurs. De fait, un ajustement est impératif en termes d’organisation. Notamment en ce qui concerne les buvettes, pointées du doigt samedi dernier lors de la réception du FC Sion. Partenaire traiteur du club grenat lors de ce fiasco, Prime & Cie sera encore aux manettes, ce mercredi. Son patron, Stanislas de Boissieu, se veut rassurant : «On est prêt, on a énormément de stocks. Dimanche, hormis le souci (la surchauffe des fûts de bière et refroidisseurs a entraîné une longue attente, ndlr), on avait tout mis en oeuvre pour que ça se passe bien.» Au total, 22 000 litres de houblon («plus ce qu’il reste du dernier match», précise Stanislas de Boissieu) seront mis à disposition.

3. Un Suisse dans chaque camp

À l’ombre des Mohamed Salah, Roberto Firmino et autre Memphis Depay, deux Suisses seront présents à Genève. Côté anglais, Xherdan Shaqiri a repris l'entraînement après une blessure au mollet. Le Bâlois pourrait faire son apparition sur la pelouse, ce mercredi. «J’espère qu’il pourra jouer quelques minutes», a précisé son entraîneur, Jürgen Klopp. Dans le camp d’en face, le jeune Anthony Racioppi (20 ans) s’apprête à vivre une soirée particulière. Le gardien de l’équipe de Suisse M21, natif de Genève, a disputé la seconde période du match amical contre Arsenal, dimanche (2-1), conservant sa cage inviolée. Anthony Lopes devrait débuter dans les cages lyonnaises, mais il n’est pas exclu que Racioppi obtienne du temps de jeu.

4. Deux équipes aux dynamiques opposées

Tirer des conclusions hâtives après les matches de pré-saison est un piège à éviter. Reste que Liverpool et Lyon se présentent dans la cité de Calvin avec deux dynamiques contraires. Les Reds ont remporté leurs deux premiers matches amicaux face à des équipes anglaises de niveau inférieur, Tranmere Rovers (promu en D3, 6-0) et Bradford City (relégué en D4, 3-1). Avant de coincer lorsque l’adversité s’est élevée : défaites contre le Borussia Dortmund (2-3) et Séville (1-2), nul contre le Sporting Portugal (2-2) puis un lourd revers contre Naples (0-3). Lyon, de son côté, a d’abord enchaîné deux contre-performances, malgré un contenu encourageant, face au Servette Genève (1-2) et au Genoa (3-4), avant de renverser Arsenal (2-1). Toutefois, Liverpool débute sa saison dimanche, soit une semaine avant les Français. Sa quête de certitudes physiques, techniques et tactiques est donc plus avancée que son adversaire.

5. La Ligue des champions est (toujours) à Genève

Face à Lyon, Liverpool dispute son dernier match de préparation. Avant de se focaliser sur la saison à venir, qui débute dimanche contre Manchester City, lors du Community Shield, les néo-champions d’Europe en ont profité pour présenter le trophée de la Ligue des champions. Celui-ci était exposé ce mardi au stade de la Praille. Or, le club anglais avait peu communiqué sur l’événement. Par conséquent, peu de monde s’est déplacé. Et les déçus n’auront pas la possibilité de se rattraper. Ce mercredi, la coupe figurera toujours dans l’enceinte, mais elle sera conservée à l’abri des regards. Dans la loge des membres officiels du Liverpool FC, plus précisément.