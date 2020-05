Premier grand championnat européen à reprendre après deux mois d’interruption en raison du Covid-19, la Bundesliga va essuyer les plâtres à partir du 16 mai dès 15h30. La grosse affiche de cette 26e journée opposera le deuxième du classement, Dortmund, à son voisin Schalke, dans le toujours très chaud «derby de la Ruhr». Un derby qui se disputera cette fois-ci à huis clos.

Le Bayern se déplace à Berlin

«Jouer devant des tribunes vides sera un défi énorme, surtout pour une équipe comme le Borussia Dortmund qui tire beaucoup d’énergie de la passion de ses supporters», a déjà admis Hans-Joachim Watzke, le patron du club. Le lendemain, le Bayern Munich, leader du classement, se déplacera à Berlin pour y affronter l'Union, entraîné par le Suisse Urs Fischer.

Si la Bundesliga a obtenu le feu vert du gouvernement d'Angela Merkel, c’est parce qu’il y a présenté un protocole de reprise particulièrement fouillé. Le «Bild» en a révélé ses grandes lignes vendredi. Des cinq points que le Matin.ch a listé, il ressort que le football «sous cloche» ne sera plus vraiment le même que celui que l’on connaissait.

1. Après un but, il ne faudra pas partager sa joie

Mesures sanitaires obligent, il n’est dorénavant plus question de fêter chaque but comme par le passé. Les embrassades, attroupements et autres pyramides humaines qu'on avait l’habitude de voir sont dorénavant strictement bannies. Il n’est pas précisé si un fêtard inattentif ou trop pressé de partager sa joie encourt un carton jaune en cas de débordements (in)volontaires. Selon le document interne que Bild s’est procuré, seuls de très «court contacts (ndlr: du coude) ou des contacts... du pied» seront autorisés. Quoi qu’il en soit, voilà qui promet déjà de bien curieuses - et surtout originales - scènes de célébrations…

2. Les coaches pourront retirer leurs masques

Masqués durant la grande partie du match comme le stipule le nouveau règlement, les entraîneurs auront toutefois la permission de retirer leur protection afin de s’adresser à un joueur ou de faire passer leurs instructions. «L'entraîneur peut enlever son masque pour donner des instructions, à condition de garder une distance minimale de 1,5 m avec toutes les autres personnes», précise le protocole de reprise au chapitre «zone technique». Quand on connaît la propension de certains techniciens à vivre pleinement leur match, il n’est pas certain du tout qu’une boîte de masques suffise…

3. Un banc tout en longueur pour respecter les distances

La Bundesliga a imposé le port du masque obligatoire – ou de «mouchoirs», est-il précisé - sur le banc. Il incombera aussi de respecter une distance de sécurité entre chaque personne assise, ce qui pourrait considérablement allonger les bancs. Le magazine Kicker estime que plusieurs clubs préféreraient utiliser les tribunes vides, «pour éviter que les bancs n'atteignent le drapeau de corner». Des séparations en plexiglas pourraient aussi voir le jour…

Avant le coup d'envoi, les traditionnelles photos d'équipe seront supprimées au même titre que les... mascottes et les enfants qui accompagnaient les joueurs à leur entrée sur la pelouse. Au coup de sifflet final, plus question de se serrer la main, que ce soit avec ses propres partenaires, l'adversaire ou le trio arbitral. Le passage aux vestiaires sera chronométré: pas plus de 30 minutes.

4. Il faudra une liste de 13 joueurs minimum

Alors que les clubs ont multiplié les tests de dépistage depuis deux semaines, les nouveaux sujets déclarés positifs au coronavirus seraient aussitôt placés en quarantaine, tandis que leur équipe pourra continuer à jouer. Afin de faire le nombre, il a été fortement conseillé aux équipes d’incorporer plusieurs jeunes issus des centres de formation pour renforcer leurs effectifs. La règle des 13 joueurs reste en effet valable. «Si ce nombre est atteint, alors l'équipe doit jouer, a rappelé Christian Seifert, le puissant boss du football allemand. S'il n'est pas atteint, l'équipe ne peut plus jouer.» Personne ne sait ce qu’il adviendrait alors, quand bien même tout le monde peut l’imaginer.

5. Les fans en carton seront autorisés pour meubler le vide

Le déplacement et l’hébergement des équipes fera également l’objet d’une surveillance toute particulière, tout comme le temps passé à l’intérieur des vestiaires. Le protocole de reprise a aussi banni l’utilisation d’ambiance sonore afin de compenser les chants – sifflets? – du public ainsi que l’utilisation commerciale à grande échelle des gradins vides. Les diverses initiatives des fan-clubs – telle la présence de supporters en carton ou le déploiement de banderoles – seront quant à elles autorisées.

En Allemagne, alors même que le déconfinement s'accélère, les autorités redoutent aussi l’attitude des spectateurs - certains pourraient vouloir s’agglutiner autour des stades pour encourager leurs joueurs à distance. Comme l’avaient fait les fans de Mönchengladbach lors du seul match à huis clos disputé en mars, contre Cologne.

A cet égard, le pouvoir politique a insisté pour que des matches soient diffusés gratuitement, afin de limiter les rassemblements – et les contaminations – autour des écrans possédant un abonnement aux chaînes payantes. Sky, le principal diffuseur, a déjà fait un geste en proposant de diffuser sur un canal gratuit les retransmissions en multiplex des deux premiers samedis (16 et 23 mai).

