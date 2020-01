Onze victoires d'affilée pour la Lazio, 23 buts pour Ciro Immobile: l'équipe romaine et son avant-centre, auteur samedi d'un triplé, sont dans une forme extraordinaire et ont écrasé la Sampdoria Gênes (5-1) pour rester sur le podium et en course pour le titre.

La Juventus, leader, et l'Inter Milan (2e) n'ont pas encore joué leur match de la 20e journée. Mais la Lazio a de son côté un match en retard à disputer en février contre le Hellas Vérone.

Le classement actuel est donc une photographie juste des forces en présence. Et après 19 matches joués, la Lazio n'est qu'à trois points de la Juve et à une longueur de l'Inter.

Ce parcours magnifique porte notamment la marque d'Immobile, qui est en avance sur le tableau de marche de Gonzalo Higuain quand celui-ci avait établi en 2017 le record de buts sur une saison de Serie A avec 36 buts.

Après 20 journées, et avec son triplé de samedi, Immobile en est désormais à 23. Sur ses trois buts du jour, l'avant-centre de la Lazio a inscrit deux penaltys, dont un qu'il avait lui-même obtenu.

Les deux autres buts romains ont été inscrits par Caidedo et Bastos. La Sampdoria (16e), qui était déjà menée 3-0 après 20 minutes, a sauvé l'honneur par Linetty.