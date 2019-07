Clinton Njie est-il plus adroit sur un terrain qu'avec son téléphone portable? C'est ce que doivent espérer les dirigeants du Dynamo Moscou, eux qui viennent de lui faire signer un contrat.

A la suite de l'accord, l'international camerounais a diffusé une vidéo à caractère sexuel en direct sur le réseau social Snapchat. On y voit l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille dans une position sans équivoque. Cela va sans dire que les images ont fait le tour du web en un éclair.

Dans la journée, le cinéaste en herbe s'est fendu d'un mot d'excuse sur Facebook. «Je regrette j’avais trop bu, je célébrais mon nouveau contrat et en voulant lire mes messages, j’ai appuyé sur le mauvais bouton». Cela va sans dire que les moqueries ont été nombreuses sur Twitter.

Just saw a video of Clinton Njie getting sucked off. That’s enough Twitter for today. pic.twitter.com/ed57Ul2VNG