Six mois après son arrivée, Kåre Ingebrigtsen (54 ans) n'est déjà plus l’entraîneur d’Ostende. Le club belge n’a même pas attendu la fin du match que ses joueurs disputaient ce vendredi sur la pelouse de Charleroi pour annoncer que son entraîneur allait quitter son poste et s’en aller dès la fin du match. A ce moment-là, peu après le début de la seconde période, les visiteurs perdaient déjà 4-0 (score final 5-0).

Plongé de surcroît en pleine galère financière cette saison, Ostende n’a rien fait pour retenir Ingebrigtsen, dont le contrat portait jusqu’en juin 2021. Auteur d’un passage éclair à Manchester City dans les années 90, l’ancien international norvégien doit s’engager ce samedi avec l’APOEL Nicosie. On appelle ça soigner sa sortie.

Ostende occupe actuellement la 14e place (sur 16) du championnat de Belgique avec 18 points en 21 rencontres, ne comptant qu’un seul point d’avance sur Waasland-Beveren et sept sur le Cercle de Bruges, lanterne rouge.

APOEL Nicosie est encore en course en Europa League où il doit affronter le FC Bâle le 20 février en match aller des 16es de finale (retour le 27 février au Parc Saint-Jacques). Loukas Chatziloukas assurait l’intérim depuis le limogeage de son poste d’entraîneur le 9 décembre de l’Allemand Thomas Doll, quatre mois seulement après son arrivée chez les champions de Chypre. En août dernier, Doll avait lui-même remplacé Paolo Tramezzani, l’ancien coach du FC Sion.