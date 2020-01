L'entraîneur de Malaga, Víctor Sanchez del Amo, a été suspendu par son club mardi après la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel. Lui dénonce un détournement d'image illégal: il aurait été filmé dans son intimité par la caméra de son ordinateur.

Reste que le club de deuxième division espagnole a pris une décision rapide en communiquant mardi: «Sur la base des récents événements découverts et qui n'ont pas encore été vérifiés, le CF Malaga suspend immédiatement de ses fonctions l'entraîneur Víctor Sanchez del Amo jusqu'à ce que soit réalisée une enquête complète».

Et enquête il y aura car cette affaire ne devrait pas en rester là. L'entraîneur de 43 ans compte bien répliquer. Il avait d'ailleurs publié un message avant le communiqué de son club dans lequel il expliquait: «J'aimerais informer que j'ai été victime d'un délit contre mon intimité avec harcèlement et extorsion. L'affaire est entre les mains de la police et je suis ses instructions».

Il précise même à quiconque serait pris de l'envie de faire la même chose que: «Échanger ou diffuser un contenu intime de quelqu'un sans son consentement est aussi un délit, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou quelque autre forme, comme l'établit l'article 197 du Code pénal, avec des sanctions» pour les contrevenants.

Le club a prévenu qu'il donnera des nouvelles quand l'enquête aura abouti.

Yv. D.