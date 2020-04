Dans les faits, la SFL vise le 20 mai comme date de reprise potentielle en Super et Challenge Leagues, avec fin des compétitions le 3 août. Pour mémoire, il reste 13 matches de championnat, trois tours de Coupe (quarts, demis et finale) et deux barrages de promotion-relégation à disputer. La SFL a ainsi défini deux options dans son rapport. Option 1: 27 avril: Reprise des entraînements par petits groupes sans contacts corporels (7 jours). 4 mai: Reprise des entraînements en équipe avec contacts corporels (16 jours). 20 mai: Reprise de la compétition. Option 2: 27 avril: Reprise des entraînements par petits groupes sans contacts corporels (14 jours). 11 mai: Reprise des entraînements en équipe avec contacts corporels (19 jours). 30 mai: Reprise de la compétition.

Mercredi, la Swiss Football League (SFL) a proposé un concept détaillé de reprise de la compétition, qu'elle a transmis à l'Office fédéral du sport (OFSPO). Ce concept, fruit d'une étude réalisée avec l'Institut des maladies infectieuses de l'Université de Berne, contient des scénarios possibles pour la reprise des entraînements, puis du championnat à huis clos (lire les deux options détaillées de la SFL ci-contre). Il doit servir de base à une décision des autorités concernant le football professionnel.

Propriétaire de NE Xamax depuis novembre dernier, Jean-François Collet a - comme tous ses homologues de Super et de Challenge Leagues - été tenu au courant des travaux de réflexion de la SFL. S'il loue les efforts entrepris, il n'en pense pas moins...

Jean-François Collet, que vous inspire le concept présenté mercredi par la SFL?

Il montre qu'il y a visiblement une majorité de clubs qui souhaitent reprendre la compétition. On vit en démocratie, on doit donc avoir l'honnêteté d'accepter de se rallier à la majorité. C'est ainsi.

Ce qui veut dire que vous n'êtes pas un partisan d'une reprise?

En soi, je n'y suis pas forcément défavorable, en fonction de l'évolution de la situation et des directives du Conseil fédéral, bien sûr. Mais il faut voir à quelles conditions et, surtout, estimer les conséquences qu'auront à assumer les clubs. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas réalisé ce que cela signifierait vraiment. Ont-ils tous bien réfléchi à la question? Je n'en suis pas sûr.

Que voulez-vous dire?

Si je prends l'exemple de Xamax, cette éventuelle reprise à huis clos nous ferait boucler la saison avec un déficit proche du million de francs. Et nous, nous sommes dans le bas du panier. J'ai donc de la peine à comprendre la réflexion de certains. Et c'est ça qui me bloque. Moi, j'ai fait mon analyse. Et je sais que si on doit reprendre, cela nous fera perdre beaucoup d'argent. Je ne vois pas comment il pourrait en aller autrement dans les autres clubs.

À cause des pertes liées à la vente des billets et aux buvettes?

Oui, mais pas seulement. Il faut savoir que les frais des joueurs vont exploser dans certains clubs, sans parler du personnel administratif qu'il s'agira de payer une fois passée la période de chômage partiel.

Cela revient-il à dire que vous combattez l'initiative de la SFL?

Non, je n'ai pas dit ça. La SFL bosse, et même magnifiquement. Elle le fait pour le bien des clubs, et je soutiens pleinement sa démarche. Simplement, il faut voir un peu plus loin et penser aux conséquences qu'il faudra assumer. Personnellement, j'ai de la peine à concevoir que l'on puisse recommencer à jouer au football, sport de contacts par définition, alors que des disciplines comme le tennis ou le golf, où la distance de sécurité peut être respectée, sont encore à l'arrêt (ndlr: entretien réalisé avant l'intervention de la cheffe du Département des sports Viola Amherd, qui a annoncé mercredi après-midi un assouplissement des mesures dès le 1er mai pour des sports comme le tennis ou le golf, justement). C'est cela qui m'interpelle et me laisse dubitatif.

Pourtant, une reprise semble être la seule solution pour avoir un classement officiel au terme de la saison, avec une saison de 36 matches bouclée...

Oui, on nous parle beaucoup d'équité sportive. Alors, bien sûr, au nom de l'équité, il serait bien de finir le championnat. Mais pourra-t-on encore parler d'équité lorsque des joueurs, en fin de contrat au 30 juin, refuseront de jouer après cette date pour ne pas se blesser avant un éventuel transfert? Cette donne va frapper tous les clubs. Et l'équité ne sera alors plus de mise.

Propos recueillis par Renaud Tschoumy