Avant toute chose, on doit reconnaître être plutôt content de ne pas faire partie d'une équipe qui aurait pu fêter une promotion en fin de saison. Comme beaucoup de footballeurs, notre esprit de compétition est exacerbé, notre volonté de résultat compte souvent bien plus que la manière de l'obtenir et l'enjeu porte, à nos yeux, presque autant de valeur que le jeu lui-même. Si bien qu'on doit admettre avoir reçu l'information de l'annulation de tous les championnats de la 5e ligue à la Promotion League dans une position plutôt confortable. On est déçu pour certains clubs qu'on aurait adoré retrouver à l'échelon supérieur à la reprise, heureux pour d'autres qui évitent une relégation et les larmes qui vont avec, mais, globalement, cette annonce ne nous empêche pas de trouver le sommeil la nuit.

Ceci étant dit, et même si on peut entendre les voix qui s'élèvent pour dire qu'elle a été prise à l'encontre de l'équité sportive, cette décision était sans doute la meilleure à arrêter pour les divisions purement amateurs. La question des championnats semi-professionnels et de la Promotion League en est une autre, sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Reste que, pour tout le reste, il faut voir dans ce coup du sort une opportunité. Mieux: une aubaine!

Pour quoi faire? À notre notre avis, se rappeler le sens du mot «amateur» serait un bon début. Alors oui, les grandes résolutions et les présumés apprentissages du confinement s'envoleront bien vite lors du «retour à la normale». Les files du voiture devant les MacDo en sont un assez bon avant-goût. Toujours est-il qu'on ne peut s'empêcher de considérer ce verdict comme tellement légitime et salutaire. Lorsqu'on songe, par exemple, à ce club de 2e ligue qui a investi des dizaines de milliers de francs pour bâtir une équipe compétitive. Ou encore à cet autre club de 3e ligue qui a cassé sa tirelire pour appâter le meilleur élément de son principal concurrent.

S'entraîner et jouer ensemble, cette corvée...

Pourtant, on ne parle pas d'argent dans ce monde-là. Ou très peu, souvent uniquement entre quatre yeux. Si ce n'est tabou, le sujet est au moins délicat à aborder. Une vérité qui a tendance à renforcer l'hypocrisie lorsqu'il en est question. Pour expliquer un transfert, on évoque l'attachement au club, les retrouvailles avec les copains, la proximité avec le domicile. Bref, tout ce qui devrait avoir de la valeur dans le foot amateur, mais qui passe chaque année un peu plus au second plan, loin derrière «le défraiement». Puisqu'il semble désormais qu'on ait besoin d'être défrayé pour jouer en 3e ligue.

Le plus choquant, peut-être, provient du discours de ces présidents et de ces joueurs qui clament haut et fort qu'ils «ont fait tout ça pour rien». Pour rien, donc! Pardon, on ne savait pas que c'était si pénible de se retrouver deux soirs par semaine avec ses potes à l'entraînement. Ni même que les matches du dimanche matin étaient une corvée. Encore une fois, on comprend la frustration qui peut émaner de la situation, et il n'est surtout pas question de pointer du doigt le travail souvent bénévole effectué par tant de passionnés pour que leur club tienne sur pieds. Mais le foot business et sans âme a déjà gagné bien assez de terrain pour ne pas qu'il engloutisse également le monde amateur.

Un milieu qui, après le deuil de la saison abandonnée, devra faire son introspection. Était-ce vraiment utile de promettre un ticket par mois à ce buteur pour qu'il me plante douze buts par saison? Ou quelques centaines de francs et une voiture à ce demi défensif d'expérience pour qu'il fiche le camp où l'herbe est plus verte à l'hiver? Et tout ça, bien souvent, «pour rien». Alors qu'au fond, il suffit de transformer ce «rien» en plaisir de taper ensemble dans le ballon, et plus aucune saison ne sera perdue.

Yverdon Sport club, le plus lésé de Suisse? Oui

Maintenant, il est important de ne pas confondre les combats. La réalité du football régional est une chose, celle de la Promotion League en est une autre. D'après son président, Yverdon Sport, large leader de la troisième division, est devenu hier le club le plus lésé de Suisse? Sur ce coup-là, on est assez d'accord. Il convient de savoir rester humble face à la situation qui nous touche, mais il convient aussi de reconnaître qu'YS est une victime. Victime d'une Swiss Football League qui pose des exigences complètement démesurées aux clubs qui voudraient la rejoindre, pour mieux leur claquer la porte au nez à la première occasion.

Beaucoup se sont étouffés en lisant le chiffre de 4 à 5 millions de francs articulé par Mario Di Pietrantonio pour parvenir à monter en Challenge League? Ce sont les conditions fixées par la SFL bien plus que la mégalomanie présumée d'un président qui font exploser cette somme. Sauf qu'après n'avoir rien fait pour adapter le modèle de ses championnats au moins le temps d'une saison (un passage à douze en Super League, ne serait-ce que pour l'exercice 2020-2021, aurait quand même réglé bien des problèmes), la Ligue a porté hier le coup fatal à ceux qui comptaient sur elle. Et tant pis pour eux.

Florian Vaney