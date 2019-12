Ce mardi soir à Birmingham (20h45), Aston Villa affrontera donc une bande de gamins de Liverpool en quart de finale de la Coupe de la League. C'est en effet l'équipe des moins de 23 ans d'Anfield Road qui jouera à la place du champion d'Europe, ce dernier étant au Qatar pour participer à la Coupe du monde des clubs (premier match contre Monterrey mercredi à 18h30).

Deux matches en moins de 24 heures pour le même club, et cela à près de 5500 kilomètres de distance, soit un minimum de 10 heures d'avion: voilà le dilemme qui était proposé - pardon, imposé - à Jürgen Klopp et ses joueurs. Le manager allemand du LFC a tranché, et il a accordé sa priorité au Mondial des clubs. Forcément: que ce soit au niveau du marketing, de l'image ou des retombées financières, autant se mettre en avant au pays de l'or noir plutôt que dans les Midlands du centre de l'Angleterre...

De Doha, Klopp n'a pas oublié le match que l'équipe espoirs allait disputer ce mardi soir. Surtout, il y croit dur comme fer: «Ce sera absolument excitant, je suis absolument ravi pour les garçons, a-t-il lancé en conférence de presse. De leur point de vue, si j'étais dans leurs chaussures, je serais extrêmement excité. Ici (au Qatar), les joueurs les plus expérimentés ont hâte de regarder le match et de crier pour eux. Nous serons tous ensemble devant la télévision, à notre hôtel.»

Klopp fait aujourd'hui contre mauvaise fortune bon cœur, mais on rappellera que lorsqu'il a été confronté à cette situation pour le moins inédite, il n'a pas franchement saut de joie. Il est vrai qu'on nage en pleine science-fiction: comment, à l'époque des calendriers unifiés, a-t-on pu en arriver à une telle absurdité?

Certains rétorqueront que ce n'est «que» la Coupe de la Ligue anglaise. Peut-être. N'empêche que, lorsqu'on se remémore le quadruplé de 2001 (Coupe de l'UEFA, Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue et Charity Shield) dans les pubs de Liverpool, on est bien contents de l'avoir gagnée, cette Coupe de la Ligue. Mais pourtant, Klopp a été obligé de la sacrifier au profit du Mondial des clubs de la FIFA.

On sait qu'aujourd'hui, les (grands) clubs ont pour habitude de doubler tous les postes. Mais si le football continue d'aller dans le sens qui semble être le sien, et de faire jouer deux matches en deux jours sur deux continents différents à la même équipe, il faudra que les effectifs soient triplés, voire quadruplés!

Et qui sait? Peut-être que ce jour-là, on pourra fixer deux matches du même club au même moment...

Renaud Tschoumy