Promis, on ne refera ici aucun procès. Raphaël Nuzzolo a-t-il craché sur Stephan Klossner, arbitre du barrage aller entre NE Xamax et Aarau le 30 mai dernier? Le premier jure que non, le second n’en démord pas: oui. Dieu seul sait. Condamné dans un premier temps, suite au rapport de l’homme en jaune, à quatre matches de suspension, l’attaquant neuchâtelois a été blanchi par la commission de recours de la SFL, une décision qu’il s’agit de respecter en l’entérinant. Le débat est clos – ce débat-là du moins.

Car ce week-end l’affaire a connu un rebondissement qui laisse songeur. Stephan Klossner a en effet annoncé la fin de sa carrière pour la fin de la présente saison, invoquant l’affaire Nuzzolo, et le désaveu personnel y relatif, comme détonateur à sa décision. «Pourquoi ne m’a-t-on pas cru? Quel signal donne-t-on et où cela nous mène-t-il?», s’est interrogé l’homme de 38 ans dans la SonntagsZeitung, visiblement très affecté d’avoir été déjugé de la sorte. «Ma motivation a baissé (…). Je préfère passer mes week-ends différemment.»

Le sentiment est amer, et il persiste en bouche. Une acrimonie sans doute partagée par les deux parties: il aura donc fallu en arriver là. Quel triste épilogue.

D’abord, le point de vue de l’arbitre. Il s’estime attaqué personnellement dans l’exercice de ses fonctions, victime d’un crachat peu après avoir refusé un penalty. Des protestations de joueurs, qui jurent mordicus n’avoir rien fait, il en a vu d’autres. Il sait par expérience qu’il ne doit faire confiance qu’à son propre ressenti et rédige un rapport en conséquence. D’abord entendu – quatre matches de suspension pour Nuzzolo – il se voit déjugé. Au petit jeu de la parole de l'un contre celle de l’autre, ce n’est pas la sienne qui est écoutée. On peut comprendre qu’un homme qui consacre une bonne partie de son temps libre au football - les arbitres suisses ne sont pas professionnels – s’estime dégoûté et logiquement démotivé lorsque le soutien de sa hiérarchie lui fait défaut.

Le point de vue du joueur ensuite. Il n’a pas craché sur l’arbitre, il est de bonne foi. Tout au plus un de ses gestes a-t-il été mal interprété. Alors qu’il se voit signifier un carton rouge injuste, il tente d’expliquer son fait à l’arbitre. Celui-ci ne veut rien entendre. A toiser le regard de l’homme en noir, c'est comme si tous les joueurs étaient par principe des menteurs. Impossible d’avoir une discussion raisonnable. C’est frustrant. Le genre d’injustice qui prend aux tripes et qui donne envie de se battre pour faire entendre sa bonne foi.

Deux hommes, deux frustrations compréhensibles. Pour autant, étaient-elles indémêlables? Au pays du compromis roi, on veut croire que non. Car s’il arrive que les joueurs soient d’une mauvaise foi crasse, il arrive aussi que des arbitres soient bornés. A chaud, dans les deux cas. Que se serait-il passé si Nuzzolo et Klossner avaient pu s’expliquer à froid, au lendemain de la rencontre par exemple? Le règlement ne prévoit pas ce genre de médiations exceptionnelles en cas de litige.

L’affaire Nuzzolo ne doit pourtant pas faire jurisprudence. Il s’agit plutôt d’interroger – nous tous, à commencer par le soussigné – notre rapport à l’autorité. Il nous est tous arrivé d’être accusé à tort par une puissance aveugle; il nous est aussi tous arrivé de croiser un flic sympa, qui au lieu de nous faire payer une infraction pourtant flagrante nous laisse filer. Bon sens et bonne foi, si seulement ces deux-là pouvaient toujours s’entendre. A défaut, on arrive à ce genre d’extrémités.

Alors aux joueurs: arrêtez de mentir aux arbitres. Aux arbitres: considérez que des joueurs peuvent aussi dire la vérité. Dans les deux cas: admettez que l’erreur est humaine.