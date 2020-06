Deux tournois avec des tableaux comme au tennis dans une région donnée au Portugal et en Allemagne sous forme de «clusters», pas de matches aller-retour et donc de célèbres «buts à l’extérieur qui comptent doubles», mais pas de problème! L’UEFA a trouvé un moyen de boucler cette extraordinaire – au sens propre – saison 2019/2020, c’est tant mieux et ça va être bien.

Comme d’habitude, des grincheux – dont je fais certaines fois partie, c’est vrai, je l'avoue... – vont dire que ce n’est pas ça, la Ligue des Champions. Qu’un tournoi final de «C1», c’est sacré et que de décider sur un match sec d’un vainqueur dans cette compétition si prestigieuse et tellement rémunératrice va à l'encontre de l’esprit de la Coupe d’Europe qu’on connaît.

Mais à circonstances exceptionnelles, décisions exceptionnelles. Les tournois de Lisbonne et dans la région de Cologne s’annoncent épiques, denses, vraiment indécis. Totalement «impronostiquables», c’est vrai. Mais n’est-ce pas là aussi la «glorieuse incertitude du sport» poussée à son paroxysme? N’est-ce pas savoureux de pouvoir vibrer à un match sans aucun repère, après des semaines à s’infliger des rediffusions de parties aussi brillantes soient-elles, dont on connaît le résultat depuis des années?

Apothéose

Je pose des questions, mais je devrais y répondre... Et c’est un grand oui. Le football européen mettra ainsi un coup de sifflet final à sa saison en apothéose, alors que les fans de sport n’auront toujours pas grand-chose à se mettre sous la pupille. Les téléspectateurs auront pris l’habitude des matches à huis clos et, en s’entourant d’amis ou en faisant le déplacement dans un bistrot pour l’occasion, le brouhaha créé par vos soins dépassera toujours le son de la télévision.

Ce «bracket», comme on dit aux Etats-Unis, soit un tableau de matches «fixes», alimentera en prime les discussions de comptoir et les réseaux sociaux. Les «Et si on bat machin, on va jouer truc...», Les «Ah la boule chaude de l'UEFA, ils font vraiment tout pour qu’on ne gagne pas» et compagnie vont forcément aller bon train. De toute façon, les fans de sport n’auront pas beaucoup de choix à cette époque-là. A part en journée avec le Critérium du Dauphiné cycliste et des Grands Prix de moto, de F1 ou de Formule E, bien entendu.

Des théories de comptoir à foison, des matches de la plus prestigieuse des compétitions de clubs comme s'il en pleuvait, des soirées où vos enfants pourront enfin veiller pour voir ce qu'il se fait de mieux avec des crampons vacances obligent, un temps à grillades favorable aux invitations des potes, des matches couperets avec la fine fleur des joueurs, un suspense total... Non mais que demande le peuple!

Robin Carrel