A 37 ans, Ricardo Nuno Pereira Dionisio est le nouveau – jeune - coach du FC Sion, pas forcément celui que l’on attendait. Après avoir exploré plusieurs pistes, certaines grandiloquentes mais présentement sans issue, Christian Constantin s’est rabattu sur une solution plus locale et certainement moins onéreuse.

Si le technicien portugais n’est pas véritablement un inconnu en Suisse, celui qui peut s’enorgueillir d’avoir fait ses humanités auprès de mentors aussi réputés que Carlos Queiroz (au Real Madrid), Unai Emery (à Valence) ou encore Pep Guardiola (à Barcelone) ne compte à ce jour qu’une modeste expérience de six mois passés sur le banc d’une Promotion League à Nyon en tant qu’entraîneur principal.

Aujourd’hui, il est assez cocasse de constater que le président du FC Sion a trouvé son bonheur à Colovray, en face de l’UEFA, contre les dirigeants desquels il avaient ferraillé et livré à partir de 2011 un féroce combat dans des joutes juridiques que personne n’a oublié.

Chantier immense

Neuf ans plus tard, les qualités de Pereira l’ont convaincu de lui confier la responsabilité d’un onze valaisan qui, après une demi-saison de Super League, reste toujours à trouver. Avec des ambitions qui, pour ce qui concerne le championnat, se limiteront à assurer le plus rapidement possible le maintien, voire à accrocher un strapontin européen.

Car soyons extrêmement clairs: si le chantier qui attend le 42e coach de Constantin selon un récent décompte opéré par «LeMatin.ch» est immense (créer un réel état d’esprit par exemple), la seule véritable mission qui incombera au successeur officiel de Stéphane Henchoz concerne la conquête d’une quatorzième Coupe de Suisse, un trophée que son nouvel employeur entend bien soulever au printemps 2020.

Trois matches couperet

Voici donc le nouveau coach de Tourbillon condamné à remporter prioritairement trois matches, déjà fixés les 5 mars (contre Rapperswil, au stade des quarts de finale), 21 avril (demi-finale) et 25 mai (finale à Berne). Trois matches couperet durant lesquels il pourra compter sur l’implication personnelle de Christian Constantin qui, par expérience, a l’habitude d’en faire son affaire.

Cela suppose au préalable que le FC Sion (re)devienne une véritable équipe, ce qu’il n’est plus depuis fort longtemps. Ce qui tient bien moins à la force de conviction de son nouveau «messager» qu’à la volonté et à l’investissement de ceux dont il a désormais la charge.

Nicolas Jacquier