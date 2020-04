C’est presque dans l’indifférence que se concrétise lundi l’un des plus grands camouflets judiciaires de l’histoire suisse. La première des enquêtes dites «FIFA» s’est éteinte dans la discrétion, frappée par la prescription. On ne saura donc jamais quelles ont été les manigances de l’Allemagne, emmenée par un Franz Beckenbauer en pleine forme, pour obtenir l’organisation de la Coupe du monde 2006 au détriment de l’Afrique du Sud. Ni quel a été le rôle réel de la FIFA dans le transfert suspect de plusieurs millions de francs entre l’Allemagne et le Qatar de Mohamed bin Hammam, ancien vice-président de la FIFA. La faute au coronavirus, un peu, qui a empêché la tenue d’un procès initialement prévu en mars. Mais aussi et surtout à la lenteur des investigations du Ministère public de la Confédération.

Que l’enquête soit compliquée, tout le monde peut l’admettre. Toutefois, ce fiasco est à l’image des relations qu’entretiennent Michael Lauber, patron du MPC, et Gianni Infantino, président de la FIFA depuis février 2016: floues et peu dignes de confiance. On connaissait le fait que les deux hommes de pouvoir s’étaient rencontrés à au moins trois reprises entre 2016 et 2017, de manière informelle, pour parler «procédures et droit». Des bagatelles, selon les souvenirs de Michael Lauber. On savait également que l’Autorité de surveillance du MPC, organe composé de parlementaires, avait désapprouvé de la plus vive des manières cette pratique qui tient plus du copinage que de la procédure juridique. Même le fait qu’il se soit vu retirer la conduite des enquêtes lancées en 2015 après le coup de filet du Baur-au-Lac qui avait entraîné l’arrestation de plusieurs fonctionnaires de la FIFA, n’a pas provoqué de révolution. Malgré de vrais reproches qui choquent tout autour de la planète, le magistrat s’en est tiré avec une retenue 8% sur son salaire.

Une situation pire qu'imaginée

Ce lundi, le tableau général s’est encore assombri. De nouvelles révélations de la cellule enquête de Tamedia montrent que la situation était encore bien pire qu’imaginée. D’une part, car Gianni Infantino, lui-même visé par une enquête du MPC pour un contrat signé lorsqu’il était secrétaire général de l’UEFA, a cherché à savoir, par derrière, s’il serait inquiété ou pas, juste après avoir conquis la présidence de la FIFA. D’autre part, car les enquêteurs de Berne ont eu de nombreuses relations informelles, notamment par téléphone, avec les éminents juristes de la FIFA, ceci en complète contradiction avec la neutralité attendue de la part du Ministère publique à des moments importants des investigations. Pour jeter le trouble, il n’y a pas mieux!

Du côté de Berne, la question est, désormais, de savoir jusqu’à quand la Suisse et son Parlement vont tolérer l’empilage des dérapages. Michael Lauber dispose-t-il encore réellement de la légitimité nécessaire pour mener la justice helvétique? S’interroger, c’est répondre.

Côté football, il serait tout aussi nécessaire que l’on se pose aussi des questions à Zurich. Histoire de déterminer si les actions informelles de Gianni Infantino, directes et indirectes, sont conformes aux réglementations de transparence et d’éthique que la FIFA brandit plus que jamais comme un étendard depuis 2017 et la nomination de la nouvelle équipe à la tête de sa Commission d’éthique.

Une vaine attente

Malheureusement, cette attente équivaut à rêver en couleur. Car la période actuelle, dramatique, est en train de permettre à Gianni Infantino d’asseoir son rôle de patron du football mondial, tout en bonifiant son image. Après avoir cherché par tous les moyens à accroître l’assiette des revenus de la FIFA, notamment en lançant de nouvelles compétitions comme la Coupe du monde des clubs, le Valaisan se pose désormais en père protecteur de la famille des footballeuses et footballeurs. Par ses discours, qui placent la santé des joueurs au premier rang des préoccupations. Et par le porte-monnaie, en débloquant des dizaines de millions de dollars pour soutenir les associations nationales. Le week-end dernier, chacune d’entre-elles a reçu la promesse d’un versement imminent de 500'000 dollars pour tenir le coup, sans que les procédures de contrôle ne soient précisées. De quoi valoir une reconnaissance éternelle de la part de dirigeants nationaux, aussi électeurs à leurs heures perdues. Personne ne va se risquer à mordre la main qui le nourrit.

Autrement dit, la notion de justice se retrouve plus que jamais dans une impasse. «Comme d’hab’ dans le sport!», direz-vous. Oui, mais en pire. Car d’habitude, l’amateur de football n’a qu’à se rendre au bord d’un terrain pour retrouver instantanément la flamme. Ce printemps, avec la crise du Covid-19, il n’a même plus cette échappatoire pour se consoler.

Patrick Oberli