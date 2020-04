Pour moi, le football, c'est un jeu qui est censé traverser les âges et qui peut se jouer aussi bien à Wembley que dans la rue au Brésil ou au Criblet de Vaulion. Deux buts, un ballon, des lignes, des êtres humains qui essaient de se piquer une sphère blanche et c'est parti. Une discipline où Lionel Messi prend autant de plaisir que «Kéké» du FC St-Barthélemy – salutations, si tu me lis – le temps d'une partie.

D’habitude, l’Ifab, qui gère les lois du jeu, y allait par retouche(s). Adaptation de la règle du hors-jeu, passe en retrait, tacle par derrière et compagnie entraient en vigueur presque tranquillement et ne bafouaient pas l’esprit de la règle. L’esprit du jeu. Mais voilà que depuis quelques années, voire quelques mois, le «Board» a commencé à vouloir révolutionner le sport le plus populaire de la planète. Les grands penseurs du jeu ont cédé à la vilaine mode de la vidéo et se sont perdus en route.

Car l’introduction presque à marche forcée de ce nouvel instrument n’a pas été maîtrisée. Son utilisation diffère selon les contrées, change suivant combien de caméras sont disponibles dans chaque stade ou division et ne «sert» en général que les premières divisions. Pire, la VAR a équipé la phase de poules de la Champions League, mais pas celle de l’Europa League! Comment voulez-vous que ce soit équitable dans ces conditions?

Et puisque ce recours – qui devait être ultime – n’est pas au point, les règles et les interprétations qui vont avec n’avaient pas souvent de queue ou de tête. Une main qui amène un but devait tout à coup forcément être sanctionnée. Les hors-jeu étaient jugés dans un bus, en mettant des lignes virtuelles rouge et bleue sans jamais savoir quand était réellement parti le ballon. Des gardiens étaient privés d’une parade sur penalty parce que leur talon avait quitté la ligne un dixième trop tôt, selon un arbitre derrière un écran et frustré de ne pas exister.

Du coup, pour tenter de pallier quelques-uns des errements de la boîte de pandore qu'il s'est mis lui-même dans les pattes, le «Board» a été contraint de réadapter ses lois encore une fois. «Si un joueur touche accidentellement le ballon avec sa main, cela ne sera considéré comme une infraction que si le jeu se termine par un but ou une occasion de but évidente. Si le jeu se prolonge et qu'il y a plusieurs touches, la main ne sera pas considérée comme une faute. Souvent, cela obéit à des questions subjectives et dans lequel la force utilisée est en cause.» Ça c’est de la clarification! N’oublions également pas que, dorénavant, lorsqu'un défenseur touchera involontairement un ballon de la main, son geste remettra automatiquement en jeu le joueur adverse en position de hors-jeu.

Ensuite: «Ainsi, si un gardien enfreint les règles (pied devant sa ligne du but) au moment du tir mais que le ballon n'est pas cadré ou heurte un montant, le penalty ne sera pas retiré à moins que l’infraction n’ait clairement influencé le tireur. Si le gardien est sanctionné, il sera avisé une première fois de son infraction et sera sanctionné d’un carton jaune qu’en cas de récidive.» Vous suivez? J’espère que les arbitres oui… Parce que l’Ifab n’en a pas terminé, puisque la loi XI du hors-jeu devrait aussi être assouplie, avec certainement une certaine marge de tolérance. Donc on pourra être hors-jeu, mais pas vraiment, selon le nombre de centimètres?

En passant, un autre problème risque de se poser aux directeurs de jeu. La fin de la saison étant repoussé en attendant que le nouveau coronavirus ne lui laisse l'occasion de redémarrer peut-être un jour, les arbitres pourront ainsi siffler selon les anciennes lois jusqu'au terme de l'exercice en cours avant d'enchaîner sur les nouvelles, qui sont toutefois prévues pour le 1er juin... «Compte tenu de la suspension actuelle du football dans le monde, si une compétition suspendue redémarre, elle a la possibilité de continuer à utiliser les Lois du Jeu 2019/20, même si le redémarrage a lieu après le 1er juin 2020», indique l'Ifab sur son site. Même ça c’est dur à suivre!

Robin Carrel