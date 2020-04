Alors que la planète entière ou presque est confinée en raison du Covid-19, tout le monde, un peu partout en Europe et ailleurs aussi, croit savoir comment l’on pourrait terminer une saison à l’arrêt, reprendre des championnats suspendus. Mais personne ne sait trop quand et où cela pourrait se passer.

Alors chacun y va de son petit scénario inventif pour bricoler une suite, imaginer la plus ingénieuse - ou parfois loufoque - façon de reprendre le jeu, dans un intérêt le plus souvent purement mercantile afin de limiter la casse financière. Jouer pour du pognon, parce qu’il n’y a plus que ça qui compte en vérité. Jouer pour sauver les meubles, ne pas perdre l'«indispensable» manne que représentent les droits télévisés et attribuer quelques lauriers dans des stades sans spectateurs.

Halte aux «Géo Trouvetou» de la formule magique

Ainsi ne se passe-t-il pas un jour sans qu’une nouvelle proposition, une nouvelle idée, un nouveau plan, souvent de plus en plus farfelu, n’émerge. Dans ce domaine-là, l’imagination est sans limites pour ces «Géo Trouvetou» de la formule magique.

Que n’a-t-on pas déjà lu et entendu ici et là? Certains, en Angleterre, préconisent d’enfermer les équipes de Premier League dans des hôtels isolés en rase campagne avant d’organiser une Coupe du monde des clubs en quarantaine? D’autres suggèrent d’aller, le moment venu, jouer en Chine, et pourquoi pas sur Mars? Il en résulte un grand foutoir, une monstrueuse gabegie sur fond de panique.

Cela n’empêche pas quelques clubs d’avoir déjà repris le chemin du terrain d’entraînement, tout en respectant, assurent leurs responsables, des règles sanitaires et d'hygiène drastiques. Avec des joueurs qui ne font que se croiser en maintenant la distance sociale. Mais bien sûr… Cela aujourd’hui, et quoi demain? «Eh, les gars, pour le marquage sur les corners, c’est à au moins deux mètres de votre adversaire, pigé?» Tant qu'à faire, pourquoi ne pas boucler la saison autour d’un baby-foot? A 2 contre 2 et un arbitre, le compte serait juste bon.

Mais arrêtons de délirer, cessons d’esquisser des plans ridicules sur la planète foot pour affronter la réalité du vrai monde. Mieux vaut ne plus jouer du tout que d’espérer reprendre à huis clos, ou avec un nombre limité d’ayants droit, ce qui ne manquerait pas de mobiliser d’importantes forces de police et sanitaires qui ont d'autres urgences.

A Nyon, au siège de l’UEFA, on s’accroche malgré tout à l’idée, pourtant de plus en plus vaine, de pouvoir terminer les championnats nationaux, quitte à menacer les Ligues qui ne s'y emploieraient pas - le président Ceferin évoquant même de possibles exclusions pour les clubs contrevenants. Parce qu’il faut bien faire comme si, et de manière presque pathétique, on a ainsi libéré cette semaine de la place dans de futurs et hypothétiques calendriers; des dates ont même été articulées: mi-mai, début juin, 15 juin ou plus tard, toujours plus tard pour une potentielle reprise d’activité. Envisager de pareilles théories, c’est faire fi de la réalité. Celle d’un monde où les frontières sont fermées pour la plupart d’entre nous.

Dire stop, c'est aussi se montrer solidaire

Plutôt que d’aligner des noix sur un bâton cassé, les responsables européens – voire la FIFA à l’échelle mondiale - devraient avoir le courage de siffler la fin des différents championnats sans trop tarder. Cela équivaudrait à se montrer autant responsable que solidaire. Afin de permettre ensuite à chacun de se projeter à son rythme sur la préparation d’une nouvelle «vraie» saison. Afin de favoriser, en Suisse également, la renaissance du football.

Et s’il fallait à tout prix désigner des champions (au hasard Liverpool) et des promus (Lausanne-Sport par exemple), des solutions éthiques existent pour un peu que l’on veuille y mettre un minimum de volonté. Entre gens de bonne composition (?), cela devrait être possible.

Oui, il serait grand temps que l’UEFA et la FIFA pensent davantage aux hommes qui servent le football et moins à l’argent qui «corrompt» un système que le coronavirus a très probablement définitivement sifflé hors-jeu.

Nicolas Jacquier