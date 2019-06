Ne tournons pas autour du pot. L'auteur de ces lignes n'est pas à proprement parler un grand spécialiste de football. Hormis une attention très poussée à la Premier League anglaise pour des raisons de Fantasy (le jeu un rien trop addictif), j'avoue ne pas suivre grand-chose entre les nombreux matches de hockey couverts professionnellement.

Mais lorsque l'on m'annonce les débuts d'un nouveau consultant en équipe de Suisse, l'envie de voir ce «qu'il a dans le ventre» est grande. D'autant plus que la succession de l'excellente paire Von Burg - Comisetti n'a rien d'une partie de plaisir pour le duo Lemos - von Bergen. Après toutes ces années à suivre la Nati avec les mêmes voix, le changement aurait pu être brutal. Et il ne l'a pas été. Du tout, même. On se refait le match.

Certes les premières interventions de Steve von Bergen avaient de quoi faire craindre une soirée compliquée pour le Neuchâtelois. Après cinq minutes un peu flottantes - le temps de se mettre dans le bain probablement -, il a semblé rapidement trouver ses marques avec son nouvel acolyte.

Mieux, l'ancien arrière des Young Boys est parvenu à se montrer didactique sans être professoral. Un exercice qui n'a rien d'aisé où nombreux sont ceux à s'y être cassé les dents. En tant que béotien du ballon rond, j'y trouve mon compte. Renseignements pris auprès de collègues et amis autrement plus calés en la matière, il a également fait mouche auprès de ces gens.

Notamment là:

Ah moi j'avais une pièce sur von Bergen.



Première dans un des postes encore plus exposés que défenseur central et zéro remarque.



C'est comme quand l'arbitre est bon, c'est vachement bon signe quand personne n'en parle. — Robin Carrel (@robincarrel) 5 juin 2019

Ou là:

Hors la belle prestation de la Nati ce soir, on retiendra surtout la belle prestation de notre nouveau duo de commentateur Lemos/Von Bergen. Très bons choix. @davidlemos @RTSsport @Mass_Lorenzi #RTSsport #PORSUI — Baptiste Coppey (@baptistecoppey) 5 juin 2019

Belle complicité

Le plus surprenant à peut-être été le ping-pong verbal entre les deux hommes. Certes la complicité du duo Comisetti-Von Burg n'était plus à prouver - forcément avec une décennie de pratique -, mais les deux nouveaux associés ont su trouver leur rôle l'un avec l'autre. C'était probablement le principal défi qui les attendait. Et puis il y a eu cette scène du penalty litigieux accordé à la Suisse. Un croche-patte pour Steven Zuber... et pour les deux commentateurs. Mais les images étaient-elles vraiment si convaincantes que cela? Franchement, pas sûr. Seul léger accroc d'un soirée finalement bien gérée.

Tout ça pour dire que le téléspectateur lambda d'un match de foot (que je pense être) y a trouvé son compte. Et au final, c'était peut-être une preuve que la première de Steve von Bergen au commentaire avec David Lemos était très prometteuse. Vivement dimanche prochain et la petite finale pour avoir une deuxième impression. (nxp)