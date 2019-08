À l'occasion du centenaire de l'Association valaisanne de football (AVF), les médias valaisans se sont unis pour désigner le footballeur valaisan du siècle. Les lecteurs/auditeurs/téléspectateurs du Vieux Pays peuvent ainsi participer en désignant les cinq meilleurs joueurs valaisans de l'histoire selon eux.

Président du FC Sion, Christian Constantin ne s'est pas fait faute de participer à cette élection. On ne sait pas s'il a officiellement voté - doit-on rappeler que le FC Sion boycotte toujours «Le Nouvelliste»? -, mais il a en tout cas publié son quinté sur le site de son club. Le voici, accompagné de ses commentaires.

1. PHILIPPE POTTIER, LE PIONNIER

Philippe Pottier a fait la une du magazine spécialisé «France-Football» le 1er mars 1962.

Le commentaire de CC: «Pour moi, c’est clair, c’est lui le plus fort. Il a été un pionnier, il a dépoussiéré le football en Valais. Il avait la qualité des grands joueurs du Stade de Reims de l’époque, les Roger Piantoni et Raymond Kopa. Norbert Eschmann, qui était quelqu'un qui connaissait très bien le football, m’en a beaucoup parlé et j’estime qu’il mérite amplement ce titre de footballeur du siècle. Il a de plus été le premier Valaisan à disputer une Coupe du monde, en 1962 au Chili. Il est le premier Suisse à avoir été élu meilleur joueur à l’étranger, lorsqu’il jouait au Stade Français.»

2. ALAIN GEIGER, LE TAULIER

Alain Geiger a soulevé de nombreux trophées avec le FC Sion, dont la Coupe de Suisse (ici en 1991).

Le commentaire de CC: «112 sélections en équipe de Suisse, plusieurs trophées avec Sion et d’autres clubs. Lui aussi est allé à l’étranger, même s’il n’a pas eu le même impact que Philippe Pottier en France. Il a également pour lui le fait d’avoir ramené l’équipe de Suisse à la Coupe du monde en 1994, après vingt-huit ans sans participation.»

3. Bertine Barberis, le conquérant

Joueur du FC Sion de 1970 à 1974, Bertine Barberis (à g.) en a aussi été l'entraîneur à deux reprises (ici en 2009, aux côtés du président Christian Constantin).

Le commentaire de CC: «Moins de sélections qu’Alain Geiger avec l’équipe nationale, mais une toute belle carrière à l’étranger. Il a été champion de Suisse et champion de France. Il a même été élu meilleur étranger en France, ce qui est une vraie performance.»

4. Edimilson Fernandes, le talent

Pour Constantin, Edimilson Fernandes personnifie «la nouvelle vague des joueurs valaisans».

Le commentaire de CC: «Il incarne cette nouvelle vague de joueurs valaisans avec une formation de grande qualité. Il a été très important dans la conquête de la 13e Coupe et il a déjà joué en Premier League, en Serie A et aujourd’hui en Bundesliga.»

5. Erich Burgener, le caractère

Gardien de l'équipe de Suisse de 1973 à 1986 (64 sélections), Erich Burgener (ici entre Claudio Sulser et Andy Egli, en 1986 en Turquie) est une des idoles de jeunesse de CC.

Le commentaire de CC: «Une de mes idoles de jeunesse avec Mario Prosperi. A l’époque, c’était dur pour les gardiens valaisans de percer au FC Sion et il est parti à Lausanne, avec la carrière que l’on sait par la suite. Il a prouvé qu’il y avait une très bonne école de gardiens ici en Valais.»

Images: DR/4x Keystone