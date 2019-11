Quand il tente de percer l’origine du mal qui frappe le FC Sion, Christian Constantin s’inclut dans la réflexion. «Stéphane (ndlr: Henchoz) n’a pas fait tout juste, les joueurs n’ont pas fait tout juste, je n’ai moi-même pas fait tout juste non plus…» Un constat s’est toutefois imposé et il est apparu irrévocable aux yeux du technicien démissionnaire: «Il n’arrivait plus à faire avancer les gars, c’est en tout cas ce qu’il m’a dit dimanche matin. D’un côté, mon coach était en souffrance. De l’autre, les joueurs ne croyaient plus en lui (…) L’équipe ne donnait plus rien, on était à la rue dans ce que l’on présentait.»

Les chiffres que nous nous sommes procurés concernant la performance athlétique des uns et des autres témoignent d’un important décalage au niveau de l’implication physique du groupe. A la Maladière, à l’occasion du dernier match remporté par le FC Sion en championnat (3-1 contre NE Xamax le 21 septembre), chaque joueur valaisan avait parcouru en moyenne 9,7 km et les visiteurs avaient effectué 795 sprints. A titre comparatif, à Saint-Gall, la moyenne avait drastiquement chuté à 8,2 km par joueur (avec 400 sprints sur l’ensemble de la soirée).

«On verra ce que les joueurs ont vraiment dans le bide»

«Avant, les mecs couraient, reprend le boss de Tourbillon, joint à Vienne, où il est parti en voyage d’affaires, et non pour y dégoter un entraîneur. Maintenant, ils ne courent plus. Ce qui tue Henchoz, c’est ça. Leur théorie, à chacun d’entre eux, c’était: «Le coach ne m’aimait pas». On verra maintenant si le coach était le problème, et ce que les joueurs ont vraiment dans le bide.»

En Valais, il est pourtant beaucoup question de l’attitude des joueurs eux-mêmes, d’un manque d’identification, voire d'implication. «Dans le monde actuel, les comportements humains ont changé. On n’est plus dans l’éducation montagnarde. Dans un passé pas si lointain, les types lâchaient moins facilement, il fallait se démerder pour bouffer. Or, quand les choses sont acquises, les gens ont tendance à moins s’investir.»

Jusqu’à tomber dans un confort n’incitant plus au dépassement de soi? Avec des joueurs bien trop rétribués? «Si je mets en place un système Guantanamo, personne n’acceptera de venir chez moi! Qui veut venir jouer à Sion gratuitement, pour être uniquement mis en vitrine?»

«Ce n’est pas de la poudre de perlimpinpin»

En attendant la nomination du successeur officiel de Stéphane Henchoz, Christian Zermatten assurera l’intérim. Une fonction qu’il connaît bien – ce sera son quatrième passage sur le banc valaisan. Son président n’entend pas réagir dans la précipitation. «Je ne me mets aucun délai, on va avancer un moment comme ça, avec l’objectif de ne pas être emmerdé avec la barre. A moyen terme, il faudra trouver celui qui donnera une nouvelle énergie à l’équipe. Je croule déjà sous les propositions. Mais choisir un entraîneur, ce n’est pas de la poudre de perlimpinpin que l’on met sur un rôti pour changer le goût du rôti…»

Le président du FC Sion l’a dit, il n’est pas forcément pressé. Un nouveau coach pourrait certes déjà débarquer lors de la prochaine pause internationale, mais il n’est pas exclu que son arrivée soit différée à Noël, lors de l’interruption hivernale du championnat. Si l’Europe demeure un objectif en championnat - après tout, Sion n’en est pas si éloigné - , la Coupe va très clairement devenir la priorité absolue.

Dans cet ordre d’idées, il ne resterait aux Valaisans au mieux que trois matches vraiment importants à disputer cette saison – quart (3 ou 4 mars), demi (21 ou 22 avril) et finale (24 mai). Dans le meilleur des cas, on le répète… Tant le FC Sion de ces dernières semaines ne possède aucune garantie de passer le premier écueil de 2020, constitué par Rapperswil-Jona (Promotion League).

Nicolas Jacquier