Le 30 juillet, vingt-cinq médias romands de Suisse romande ont publié un communiqué de presse, regrettant le boycott du «Nouvelliste» par le FC Sion, pour la deuxième saison consécutive. Ils y condamnaient également la demande du club valaisan de «bénéficier chaque vendredi d'une page dans ‘Le Nouvelliste’ qu’il rédigera et mettra en page intégralement. Cette page sera différenciée du reste du journal (graphisme différent, propre logo) et sera identifiée clairement comme émanant du FC Sion, qui sera responsable à 100% de son contenu.»

«Cette provocation dénote une confusion totale entre la stratégie de communication d'une entreprise et la mission d'information d'un média comme ‘Le Nouvelliste’, mission qui implique le courage de porter un regard critique sur les institutions politiques, économiques et sportives de son canton, dénonçait le communiqué en question. Cette tentative de mise sous tutelle d'un média bafoue l’indépendance des journalistes et viole la liberté de presse.»

Jeudi, le président valaisan a pris sa plume à nouveau pour leur répondre. La lettre a été publiée sur Twitter, pour «apporter quelques éléments de réflexion, qui je l’espère retiendront toute votre attention.» Christian Constantin, qui s’estime «victime de désinformation» dans cette affaire, a publié tous les échanges de courriers avec le quotidien valaisan sur les réseaux sociaux. Il assure aussi «dissocier clairement mandats public et subventionnés et entreprises privée» et enverra «un courrier séparé à qui de droit.»

«Les naufragés du Titanic»

«Le FC Sion n’a jamais demandé une page gratuite, est-il écrit dans la missive datée du 31 juillet et publiée jeudi matin sur Twitter. Simplement, comme d’autres entités (fetivals de musique, grands distributeurs, industrie pharmaceutique…), le FC Sion souhaitait bénéficier d’un espace pour faire sa communication, espace qui aurait pu être négocié contre diverses prestations par exemple. Nous n’avons même pas pu aller jusque-là, ‘Le Nouvelliste’ n’étant pas entré en matière, ce qui nous a beaucoup surpris et déçu.»

Christian Constantin dresse ensuite un état des lieux de la presse en Suisse romande: «Vos sociétés se trouvent dans un état de tension économique, ce qui est un constat objectif et largement relayé. Evidemment, je le déplore, mais il faut aujourd’hui bien constater la fin irrévocable du type de presse que l’on a pu connaître par le passé, rayonnante et florissante. (…) Vous voyez ma proposition comme une entrave à la liberté de la presse et je vous vois comme les naufragés du Titanic qui écoutent l’orchestre quand le bateau coule.»

La proposition du président du club du Vieux-Pays? «Mon idée, avec ‘Le Nouvelliste’, était de créer un échange entre les opinions journalistiques et les acteurs de l’événement, ici le FC Sion. (…) La liberté de la presse aurait été garantie à 100%, notre espace de communication étant identifié comme tel, avec tous les codes usuels d’un publireportage. (…) Ainsi, le droit de réponse du FC Sion aux opinions du ‘Nouvelliste’ aurait été enrichi, tout en restant sain et respectueux.»