Autres réactions

Pierluigi Tami: «La décision de l'UEFA est un choix logique. A l'heure actuelle, la santé des gens est le plus important. Le sport doit passer au second plan. Dans le même temps, l'UEFA a offert aux ligues et aux clubs la possibilité de terminer leurs championnats.»



Vladimir Petkovic: «Dans cette situation, la décision de l'UEFA est juste. La santé est la priorité pour nous tous. Naturellement, j'aurais adoré qu'on puisse jouer cet Euro, mais une préparation professionnelle et optimale n'aurait pas pu être possible dans ces circonstances. J'espère que cette crise va vite se terminer et que le football va recommencer à se jouer. J'espère qu'on pourra préparer cet Euro de 2021 à partir de la Ligue des Nations qui débutera au mois de septembre et que l'été d'après sera un festival de football, avec beaucoup de spectateurs enthousiastes dans toute l'Europe.»