Christian Constantin en aurait des choses à dire sur le sujet, mais il n'a pas voulu s'étendre trop longtemps sur l'annonce faite par l'Association suisse de football vendredi matin. Parce qu'en ce moment, le FC Sion est à mille lieues de penser à la Coupe de Suisse, tant sa situation en Super League est préoccupante. Il faut tirer les leçons de la nouvelle défaite concédée jeudi soir contre Lucerne, se préparer au périlleux déplacement de dimanche à Saint-Gall et, surtout, trouver une solution pour «sortir de la gonfle», vu que les Sédunois se trouvent désormais en position de barragistes. Reste qu'une Coupe de Suisse privée de son susucre, cette place en Europa League pour l'équipe qui soulève le trophée, cela énerve du côté du club valaisan, treize fois vainqueur de la compétition et toujours en lice pour un quatorzième titre.

«Le processus se poursuit, s'agace le président. On continue de dévaloriser le football suisse et ses compétitions. Les championnats qui nous entourent se sont activés pour d'abord finir la Coupe, ensuite terminer la saison. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire l'inverse?» L'option retenue par l'ASF, c'est un fait, pose problème. En partie parce que l'UEFA a exigé de connaître tous les participants à ses compétitions d'ici au 3 août, ce qui a obligé la Suisse à déplacer un de ses futurs qualifiés de la Coupe (qui ne sera pas terminée à cette date) au championnat. En partie parce que le cas FC Bâle s'avère particulièrement embêtant, les Rhénans étant toujours en course tant en Coupe de Suisse que dans l'édition 2019/2020 de l'Europa League, qui doit se terminer en août. En partie encore parce que le barrage entre le 9e de Super League et le 2e de Challenge League doit se dérouler les 6 et 9 août... en plein pendant les dates retenues pour terminer la Coupe.

Reste donc à savoir quelle énergie les sept dernières équipes en lice en Coupe de Suisse seront capables/d'accord de placer pour terminer une compétition qui vient de se délester d'une partie de son intérêt. «On peut poser la question comme ça: est-ce qu'un produit périmé se vend encore?», grince Christian Constantin, qui ne semble pas pour autant sur le point de débuter un nouveau conflit en retirant son équipe des quarts de finale.

«Si je dois parier sur un relégué, je mise sur Sion»

Surtout qu'on l'a dit, ce qu'il reste d’énergie aux Valaisans sera déversé au sein de la lutte pour le maintien dans laquelle il est plus que jamais partie prenante. Il y a eu du mieux dans le jeu contre Servette et face à Lucerne, mais les points manquent plus que jamais à un effectif qui n'a levé les bras pour célébrer une victoire qu'une seule fois lors de ses vingt dernières sorties en championnat. «Si je dois parier sur un relégué aujourd'hui, je mise sur Sion. Il ne faut pas se voiler la face: on a le profil type du relégué. Le manque de confiance, la scoumoune, tout est réuni», continue «CC».

Si le boss du FC Sion en appelle à une prise de responsabilités dans les deux surfaces («On joue bien dès qu'on a passé nos seize mètres et jusqu'à la surface adverse. Après...»), il réitère une fois de plus sa confiance envers Paolo Tramezzani, son entraîneur. «Paolo n'est certainement pas la source de nos problèmes de confiance. L'heure n'est pas à se poser des questions concernant sa position.» Un mini-semblant de stabilité. C'est mieux que rien à quelques heures du coup d'envoi d'un quatrième et dernier tour de tous les possibles.

Florian Vaney