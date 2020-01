Chez certains, l’amour pour un club n’a pas de limites. C’est le cas de ce supporter du Feyenoord Rotterdam. Citoyen néerlandais, il a révélé dans l’émission de radio «Mattie & Marieke» avoir appelé son fils Bryan Feyenoord en référence à son équipe de cœur. Et pour ce faire, lui et sa compagne (de qui il est depuis séparé) ont eu recours à un stratagème pour le moins original.

«Les Pays-Bas interdisent ce genre de noms. Par conséquent, ma femme a dû se rendre en Belgique pour accoucher», explique-t-il.

Le fan en question a également précisé qu’à l’origine, sa progéniture devait prendre le nom de Leonardo Santiago, l’ailier brésilien passé au Feyenoord entre 2000 et 2006 (ce qui situe cette naissance particulière à près d’une quinzaine d’années). «Beaucoup de gens que je connaissais ont donné son nom à leur fils. Que s'est-il passé? Le joueur est parti. Mais le nom est resté auprès de ces garçons. À ce moment, je me suis dit que cela ne m'arriverait pas.»

Autre révélation, l’homme a assuré être le père du petit garçon rendu célèbre sur une photo où on le voit adresser un doigt d’honneur et hurler sa rage, maillot du club néerlandais sur les épaules. Un cliché remontant à la finale de la Coupe de l’UEFA 2004 entre Feyenoord et le Borussia Dortmund.

omg, so the infamous middle finger salute kid was a @Feyenoord supporter. ooopss! pic.twitter.com/4dgqiBzeSh — JustineVanNeon (@JustineJT) August 6, 2014

Avec un tel papa, il aurait été cocasse que les deux garçons se rangent du côté de l’Ajax Amsterdam, le rival historique…