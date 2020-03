C'est une affaire qui ressemble à un scandale. Dimanche, lors du match de Bundesliga entre le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen, une vingtaine de touristes japonais ont été priés de quitter la Red Bull Arena. La raison? Leur origine ethnique: la sécurité de l'enceinte craignait une contagion de coronavirus.

Les touristes japonais avaient pourtant pu pénétrer dans le stade sans la moindre entrave. Quelques minutes après le coup d'envoi, ils ont néanmoins été reconduits vers la sortie par une dizaine d'agents de sécurité.

Le RB Leipzig a confirmé l'incident et s'est platement excusé sur les réseaux sociaux. Il recherche désormais les touristes en question pour les inviter à la prochaine rencontre à domicile.

Ironie de l'histoire, le public de la Red Bull Arena avait déployé avant la rencontre un tifo qui faisait l’apologie de la tolérance sur le thème «peace and love», pour lutter contre le racisme et les discriminations.

Todays top picture comes from #Leipzig: A great choreo against #hate and #racism was displayed by the thousands of hardcore supporters of #RBLeipzig. The sign reads: #Love , #Peace and #Rasenball. #Bundesliga #RBLLEV #cometoleipzig #leipzig #football pic.twitter.com/i3zHenIYUj