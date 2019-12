Des cris de singes descendus des tribunes par dizaines, des communiqués d'ultras hallucinants, les déclarations improbables du président de Brescia sur son joueur Mario Balotelli: comme si le racisme ne gangrénait pas suffisamment le football italien, voilà que le «Corriere dello Sport», quotidien sportif édité à Rome, en remet une couche.

Il a en effet barré la première page de son édition de ce jeudi du simple titre «Black Friday», entouré de photos de Romelu Lukaku (Inter Milan) et Chris Smalling (AS Roma), avant le choc qui opposera les deux équipes vendredi soir à San Siro.

Cette «une» illustre le sujet développé dans les pages suivantes, à savoir la résurrection de ces deux joueurs en Serie A, alors que tous deux ont connu pas mal de déboires lorsqu'ils étaient coéquipiers sous le maillot de Manchester United. Leurs deux transferts étant donc considérés comme de bonnes affaires, ils ont choisi de résumer cette idée sous le titre «Black Friday». Ce qui ne passe pas, mais alors pas du tout dans le contexte actuel.

D'ailleurs, l'AS Roma n'a pas tardé à réagir, par l'intermédiaire de son compte Twitter en anglais, en soulignant l'inutilité de cette première page pour le moins choquante:

L'AC Milan a également fustigé ce titre. «C'est totalement inacceptable de constater à quel point on peut avoir une telle ignorance du racisme, a-t-il écrit. Nous ne resterons pas silencieux face à ce problème.»

It is totally unacceptable to see such casual ignorance on racism. We will not stay silent on this issue…

Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema.#togetheragainstracism pic.twitter.com/kxKBP7CVox