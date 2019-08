On connaît désormais les horaires des 16es de finale de la Coupe de Suisse, prévus le week-end des 14 et 15 septembre prochain. Confronté à Grasshopper dans ce qui sera le principal choc du deuxième tour, Servette n’a pas été gâté par le calendrier.

Le club de la Praille ouvrira les feux en étant étrangement convoqué le vendredi déjà à Zurich, avec un coup d’envoi fixé à 19h. Voilà qui devrait assez fortement déplaire, on peut les comprendre, aux supporters «grenat», lesquels devront traverser la Suisse un jour de semaine pour aller encourager Servette au Letzigrund. Au moment où les responsables de la Coupe entendent rendre la compétition plus populaire, un tel horaire semble plutôt aller à l’encontre du bon sens, desservant l’intérêt des spectateurs concernés (principalement celui des visiteurs dans le cas présent). Les contraintes liées à la retransmission TV des matches diffusés en direct dans la petite lucarne expliquent en partie cet éparpillement des rencontres.

En match officiel, Servette et Grasshopper ne se sont plus affrontés depuis plus de 6 ans (2-0 en faveur des Zurichois le 4 mai 2013).

Les deux autres clubs romands de Super League seront à l’affiche le dimanche. Tandis que NE Xamax sera attendu au Tessin, à Bellinzone, en milieu d’après-midi (coup d’envoi 15h), Sion entamera sa rencontre contre Aarau une heure plus tard.

Quant au très attendu Lausanne-Lugano, coïncidant avec le retour de Fabio Celestini à La Pontaise, il aura lieu le samedi dès 18h. Le même jour, le FC Meyrin accueillera Bâle au stade des Arbères (19h).