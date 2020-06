Boucler le championnat avant d’enchaîner avec la Coupe de Suisse qui, selon le calendrier initial imaginé par l’ASF, se jouerait entre le 5 (fin des quarts de finale) et le 12 août (finale à Berne). Telle était l'intention des architectes du planning de la SFL et de l'ASF.

Sauf que ce calendrier ne plaît pas du tout à l’UEFA, qui a fixé au 3 août la date butoir pour la fin des compétitions nationales (Coupes et championnats). C’est ce jour-là au plus tard que chaque Association devra en effet communiquer à l’UEFA le nom des clubs qualifiés pour les compétitions européennes.

A Berne, au siège de l’ASF, on est conscient de la complexité d'un programme qui ressemble toujours plus à la quadrature du cercle. «Aucune date n’est aujourd’hui définitive, reconnaît Robert Breiter, son secrétaire général. Il y a encore le cas du FC Bâle (ndlr: toujours engagé en Ligue Europa). Dans ce contexte, c'est un problème supplémentaire. On est obligé de plancher sur de nouvelles variantes.»

Afin d’assurer ses arrières, l’ASF a concocté un nouveau calendrier provisoire dans lequel la Coupe de Suisse serait «coincée» dans la deuxième partie du mois de juillet, au milieu de semaines anglaises pour l'heure réservées au championnat.

Conférence téléphonique

Dans ce cas de figure, le FC Sion disputerait dix matches en 22 jours dans l’hypothèse où les Valaisans validaient leur billet pour la finale, désormais prévue le vendredi 31 juillet. Soit 48 heures après Sion-YB (35e journée) et deux jours avant un peut-être décisif Servette-Sion (dernière journée du championnat) dans l'optique du maintien.

Prévu les 5 ou 6 août, le quart de finale entre Rapperswil-Jona et Sion serait avancé au lundi 13 juillet, soit au surlendemain de Zurich-Sion. Quant aux demi-finales, elles se disputeraient respectivement les vendredi 17 juillet (Bâle-vainqueur de Winterthour/Bavois) et 24 juillet (vainqueur de Lucerne-YB contre vainqueur de Rapperswil-Sion).

Ce lundi matin, les clubs encore en lice en Coupe de Suisse ont participé à une conférence téléphonique avec les responsables de l’ASF, lesquels ont demandé une dérogation à l’UEFA afin de pouvoir disputer la Coupe de Suisse au mois d'août comme initialement prévu.

En cas de refus de l’instance européenne, le nouveau calendrier deviendrait carrément démentiel. «Cela signifierait deux matches en trois jours pour certaines équipes», soupire M. Breitner, dans l’attente du verdict de l’UEFA, espéré ce jeudi.

