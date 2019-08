Quelques minutes seulement avant la reprise du championnat espagnol, et le déplacement vendredi soir de Barcelone sur le terrain de l'Athletic Bilbao, une nouvelle a agité le microcosme du ballon rond national et international. Selon une dépêche de l'AFP, le FC Barcelone a "un accord de principe" pour prêter au Bayern Munich le Brésilien Philippe Coutinho, arrivé de Liverpool en 2018 pour 120 millions d'euros (et 40 millions d'euros de bonus), a annoncé vendredi Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du club catalan.

BREAKING | Barcelona have confirmed that an agreement is in place to loan Philippe Coutinho to Bayern Munich ?https://t.co/z1ZLsjei1H — Goal News (@GoalNews) August 16, 2019

"On peut confirmer qu'il y a un accord de principe, en l'occurrence, pour le prêt de Coutinho, et à partir de là, il faut sceller l'opération", a déclaré le dirigeant au micro de la chaîne espagnole Movistar LaLiga. Le départ de Coutinho est si imminent que le joueur, pourtant convoqué par Barcelone pour le match à Bilbao, ne figure même pas sur la feuille de match.

Les médias français et catalans semblaient pourtant s'accorder ces derniers jours pour dire que Coutinho était l'un des joueurs plaisant le plus à la direction sportive parisienne, ce qui en faisait une monnaie d'échange plausible dans le cadre d'une opération incluant un ou plusieurs joueurs et une somme d'argent en échange de Neymar. Le PSG a reconnu des "discussions" avec Barcelone au sujet de l'attaquant parisien, qui avait quitté le club catalan avec fracas en 2017 en échange de la somme record de 222 millions d'euros avant de faire part ces dernières semaines de son envie de revenir au Barça.

Concernant Coutinho, la presse espagnole fait état d'un prêt payant au Bayern. Cette opération aura au moins l'avantage d'alléger un peu la masse salariale très lourde du club catalan à l'heure d'entreprendre le recrutement de Neymar. "Au sujet de Neymar, il vaut mieux ne pas parler beaucoup de ça pour le moment, surtout parce qu'il n'y a rien (ndlr: rien de fait), c'est un joueur du PSG", a souligné Guillermo Amor. "Ce qui doit arriver arrivera, si cela doit arriver tant que le marché est ouvert", soit jusqu'au 2 septembre en France et en Espagne, a-t-il ajouté. (AFP/nxp)