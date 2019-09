Toujours propriété du FC Lucerne, où il n'a jamais réussi à s'imposer, Daniel Follonier a été prêté au club voisin de Challenge League, le FC Kriens. À 25 ans, le joueur offensif valaisan, qui avait remporté la fameuse 13e Coupe en 2013 avec le FC Sion, voit dans cette solution l'occasion de rebondir.

«Je prends ce prêt comme une opportunité», explique-t-il au téléphone, juste après avoir participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. «Cette saison doit être une saison de relance pour moi», ajoute-t-il.

Arrivé au FC Lucerne en 2017, Follonier ne s'y est jamais imposé. Prêté à Servette la saison passée, il a disputé une saison pleine: 32 matches, 3 buts et 9 assists. «Mais je n'ai été titulaire qu'à trois reprises, regrette Follonier. C'était trop peu, même si je ne pouvais pas en vouloir à l'entraîneur: l'équipe tournait bien, il n'avait aucune raison de changer. Cela dit, je ne regrette rien: au niveau sportif, j'ai vécu une très belle année, avec la promotion en Super League comme point d'orgue.»

Mais Follonier n'est pas resté dans le train servettien. «Les discussions que j'ai eues avec les dirigeants servettiens n'ont pas mené bien loin...» Il s'est donc entraîné depuis la reprise avec la première équipe du FC Lucerne, mais n'a pas été convoqué pour les matches, mêmes amicaux.

«À Lucerne, la situation était bouchée, aucun terrain d'entente en vue, ajoute-t-il. Or, j'ai besoin de temps de jeu. Et cela, Kriens peut me l'offrir. Je viens d'arriver, je ne sais donc pas encore quels sont les objectifs précis du club pour cette saison. Ce qui est sûr, c'est que je ferai tout pour l'aider à les atteindre.»