L'ancien président du Real Madrid Lorenzo Sanz est mort samedi à 76 ans, trois jours après son hospitalisation en raison du Covid-19, a annoncé son fils également appelé Lorenzo sur Twitter.

«Mon père vient de décéder. Il ne méritait pas cette fin et de cette façon», a tweeté le fils de Lorenzo Sanz dont le règne à la tête du Real Madrid entre 1995 et 2000 a été couronné par deux Ligues des champions.

Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP — lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

Trois jours plus tôt, dans une vidéo publiée sur le même réseau social, cet ancien basketteur professionnel avait expliqué que son père était hospitalisé à Madrid en raison de symptômes correspondant au nouveau coronavirus.

«Aujourd'hui, le madridisme pleure la perte d'un président qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion: le Real Madrid», a regretté le club Merengue dans un communiqué. «Compte tenu des circonstances actuelles, le Real Madrid lui rendra l'hommage qu'il mérite dès que possible», précise le club de la capitale espagnole, en plein confinement pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus qui a fait 1326 morts au total selon les derniers chiffres diffusés samedi.

Communiqué Officiel: Décès de Lorenzo Sanz.#RealMadrid — Real Madrid C.F. ???????? (@realmadridfra) March 21, 2020

Sanz a intégré la direction du Real Madrid dans les années 1980 sous la présidence de Ramon Mendoza avant de lui succéder en 1995.

Avec Jupp Heynckes sur le banc et des stars telles que Davor Suker, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Fernando Hierro et Raul sur le terrain, le Real a remporté la Ligue des champions en 1998 en battant la Juventus 1-0 en finale. Sa septième C1, mais la première depuis 32 ans.

Lorenzo Sanz (à dr.) a ramené la Ligue des champions à Madrid en 1998. À g., l'entraîneur de l'époque, l'Allemand Jupp Heynckes. IMage: Keystone.

La huitième, elle, s'est moins fait attendre: deux saisons plus tard, à Paris, les Merengue se sont offert un nouveau sacre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes en surclassant Valence 3-0 en finale.

La dernière de Lorenzo Sanz, battu quelques mois plus tard aux élections pour la présidence du Real par Florentino Perez, qui a ouvert l'ère des Galactiques.

Le «gros câlin» de Casillas

Dans les médias espagnols, c'est évidemment la tristesse.

«AS» rend ainsi hommage à «L'homme de la septième»:

«Marca» titre sobrement «Lorenzo Sanz» décède du coronavirus» sur une photo en noir et blanc.

Le quotidien sportif a publié sur son site une vidéo retraçant la vie de Lorenzo Sanz.

Et sur sa une de l'édition papier, «Marca» a titré (à la place du trophée de la Ligue des champions): «Lorenz Sanz, adieu au président qui a récupéré la Coupe d'Europe pour Madrid».

Ancien portier du Real, Iker Casillas y est allé d'un message touchant: «Cher président, un gros câlin à votre famille et à vos amis en ces temps difficiles. Et un hommage très spécial pour ceux qui nous ont également quittés à cause de ce virus mortel. Beaucoup de force pour tous.»

DEP Presidente, un abrazo enorme a la familia y amigos en estos momentos tan duros. Y un recuerdo muy especial para aquellos que también nos han dejado a causa de este fatal virus. Mucha fuerza a todos. pic.twitter.com/PEz6ciCAVg — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 21, 2020

Sport-Center/AFP