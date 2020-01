Chelsea a laissé échapper deux points sur la pelouse de Brighton (1-1) et manqué l'occasion de consolider sa quatrième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, mercredi en ouverture de la 21e journée de championnat d'Angleterre.

Les Blues ont marqué dès leur première occasion par Cesar Azpilicueta après un corner tiré par Willian et mal repoussé par la défense de Brighton (10e, 0-1), mais se sont fait rejoindre à six minutes de la fin du temps réglementaire sur une somptueuse bicyclette d'Alireza Jahanbakhsh (84e, 1-1).

Alireza Jahanbakhsh with a goal that could win the Puskás award on the first day of the year pic.twitter.com/vrC3wAcuz8